Кристина Орбакайте после вечера памяти Дербенева запечатлелась с Киркоровым в дубленке

Москва, 19 ноября. На сцене Кремлевского дворца прошел вечер памяти композитора Леонида Дербенева. Там выступили многочисленные звезды российской эстрады, среди них были и Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте, являющиеся друг другу отчимом и падчерицей, пишет Teleprogramma.pro. Позднее Киркоров и Орбакайте были замечены в кулуарах Кремля. Экс-супруг Аллы Пугачевой предстал в сценическом костюме, а ее дочь — в обычном городском луке, накинув поверх джинсовой рубахи легкую дубленку оттенка экрю.

«Для меня это знаковый концерт, ведь именно с легкой руки Леонида Петровича начался мой взлет в 1988 году с песен «Не смотри ты на часы» («Рождественские встречи» Аллы Пугачевой), «Ты, ты, ты», «Небо и Земля» и, конечно, «Атлантида», — написал в личном блоге Филипп Бедросович.

По словам короля эстрады, он просто не мог пропустить концерт памяти уникального поэта, который написал великие строки: «Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь» из фильма «Земля Санникова».

Перу Леонида Дербенева также принадлежат такие шлягеры, как «Лучший город Земли» Муслима Магомаева, «Этот мир придуман не мной» Аллы Пугачевой, «Городские цветы» Михаила Боярского, «Атлантида» Филиппа Киркорова, «Все, что в жизни есть у меня» ВИА «Самоцветы» и многие другие.

Дербенев также писал и для кино, создав для него 120 текстов. Именно он — создатель той самой песни про медведей из «Кавказской пленницы».

Удивительно, но незадолго до смерти Леонид Дербенев вернулся в родную деревню Углово, построил там дом, но 22 июня 1995 года ушел из жизни. Причина смерти — рак желудка. Поэт был похоронен на Востряковском кладбище.

Ранее певица Маша Распутина рассказала, как вдохновила Леонида Дербенева на песню «Городская сумасшедшая».