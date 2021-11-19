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Пилот российского Ту-95МС снял на видео встречу с истребителем ВВС Японии

Армия
Пилот российского Ту-95МС снял на видео встречу с истребителем ВВС Японии
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 19 ноября. Экипаж стратегических бомбардировщиков Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ снял на видео пилота истребителя Военно-воздушных сил Японии, который приблизился к российскому самолету на близкое расстояние.

Японские воздушные суда сопровождали Ту-95МС в ходе совместного патрулирования ВКС РФ и ВВС Китая над Тихим океаном. Минобороны России опубликовало видеоролик, где видно, что ВВС Японии приближаются к российским боевым машинам практически на такое же расстояние, на котором летят сопровождающие их Су-35С.

В один из моментов можно даже увидеть очертания пилота в кабине японского воздушного судна.

Ранее в Минобороны России сообщили, что два Ту-95МС совершили полет над Беринговым, Чукотским и Охотским морями. Продолжительность патрулирования составила приблизительно десять часов.

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япония минобороны рф ту-95мс
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