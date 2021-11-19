Пилот российского Ту-95МС снял на видео встречу с истребителем ВВС Японии

Москва, 19 ноября. Экипаж стратегических бомбардировщиков Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ снял на видео пилота истребителя Военно-воздушных сил Японии, который приблизился к российскому самолету на близкое расстояние.

Японские воздушные суда сопровождали Ту-95МС в ходе совместного патрулирования ВКС РФ и ВВС Китая над Тихим океаном. Минобороны России опубликовало видеоролик, где видно, что ВВС Японии приближаются к российским боевым машинам практически на такое же расстояние, на котором летят сопровождающие их Су-35С.

В один из моментов можно даже увидеть очертания пилота в кабине японского воздушного судна.

Ранее в Минобороны России сообщили, что два Ту-95МС совершили полет над Беринговым, Чукотским и Охотским морями. Продолжительность патрулирования составила приблизительно десять часов.