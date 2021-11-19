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Киев и Вашингтон договорились о наращивании оборонного потенциала Украины

Политика
Киев и Вашингтон договорились о наращивании оборонного потенциала Украины
wikipedia.org  /  Carol M. Highsmith / Public Domain

Вашингтон, 19 ноября. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина и США пришли к соглашению о наращивании оборонного потенциала Киева и углублению двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Соответствующая тема, а также вопрос внедрения на Украине стандартов НАТО, обсуждалась во время переговоров Остина с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

«Это нужно для того, чтобы продвигать наш общий приоритет по противодействию российской "агрессии" и углублять наше сотрудничество в таких областях, как безопасность на Черном море, киберзащита и обмен разведданными», — сообщил министр обороны США.

Ранее глава Пентагона заявил, что у Вашингтона вызывают беспокойство перемещения войск ВС РФ «вблизи Украины». Он также выразил озабоченность из-за испытаний нового российского оружия.

При этом в Кремле неоднократно говорили, что Россия является миролюбивой страной и не несет угрозы другим государствам. Там подчеркивали, что действия НАТО являются единственным фактором дестабилизации обстановки в мире.

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