Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 16:21
16:20
Весь мир
США ввели санкции против иранцев, обвиненных во вмешательстве в выборы 2020 года
16:19
Происшествия
Пропавшего в крымском Судаке 12-летнего школьника нашли живым
16:16
Происшествия
Посетитель магазина Duty Free в аэропорту Шереметьево устроил погром
16:13
Армия
Пилот российского Ту-95МС снял на видео встречу с истребителем ВВС Японии
16:10
Политика
Киев и Вашингтон договорились о наращивании оборонного потенциала Украины
16:09
Общество
Достоевский мог предсказать пандемию COVID-19 в книге «Преступление и наказание»
16:06
Экономика
Повышение МРОТ, увеличение и изменение правил получения пособий, будут ли новые 10 тыс. рублей
16:06
Происшествия
Сестра обнаружила труп несовершеннолетнего брата-шахматиста в Москве
16:04
Спорт
Экс-глава ОКР Александр Жуков высказался о возможном дипломатическом бойкоте ОИ-2022
16:04
Происшествия
Знакомые охарактеризовали пропавшего в Судаке 12-летнего школьника как спокойного
Все новости

Экс-глава ОКР Александр Жуков высказался о возможном дипломатическом бойкоте ОИ-2022

Спорт
Экс-глава ОКР Александр Жуков высказался о возможном дипломатическом бойкоте ОИ-2022
Global Look Press  /  State Duma Russia

Москва, 19 ноября. Возможный дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр — 2022 со стороны США не является какой-либо проблемой. Такое мнение высказал первый зампредседателя Государственной думы и экс-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что не исключает подобного сценария. По его словам, соответствующий вопрос уже прорабатывается в Белом доме. Каким бы ни оказалось решение, принятое по этой линии, спортивный мир от него не пострадает, считает экс-глава ОКР.

«Я не думаю, что это вызовет серьезный резонанс в мире спорта. Они уже не раз заявляли об этой возможности. Это лишний раз доказывает, что американцы смешивают политику со спортом. А спорт должен быть вне политики. Дело Байдена, ехать на Олимпиаду или нет, Игры от его отсутствия никак не пострадают», — отметил Жуков в комментарии РИА Новости.

В Кремле к новости о возможном дипломатическом бойкоте ОИ-2022 со стороны властей США отнеслись негативно. Сам президент России Владимир Путин уже получил приглашение посетить Пекин по случаю Олимпиады.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Экс-глава ОКР Александр Жуков высказался о возможном дипломатическом бойкоте ОИ-2022
сша бойкот ои
Комментировать