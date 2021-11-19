Экс-глава ОКР Александр Жуков высказался о возможном дипломатическом бойкоте ОИ-2022

Москва, 19 ноября. Возможный дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр — 2022 со стороны США не является какой-либо проблемой. Такое мнение высказал первый зампредседателя Государственной думы и экс-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что не исключает подобного сценария. По его словам, соответствующий вопрос уже прорабатывается в Белом доме. Каким бы ни оказалось решение, принятое по этой линии, спортивный мир от него не пострадает, считает экс-глава ОКР.

«Я не думаю, что это вызовет серьезный резонанс в мире спорта. Они уже не раз заявляли об этой возможности. Это лишний раз доказывает, что американцы смешивают политику со спортом. А спорт должен быть вне политики. Дело Байдена, ехать на Олимпиаду или нет, Игры от его отсутствия никак не пострадают», — отметил Жуков в комментарии РИА Новости.

В Кремле к новости о возможном дипломатическом бойкоте ОИ-2022 со стороны властей США отнеслись негативно. Сам президент России Владимир Путин уже получил приглашение посетить Пекин по случаю Олимпиады.