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The Drive: ВВС США продемонстрировали новый стелс-беспилотник RQ-180

Армия
The Drive: ВВС США продемонстрировали новый стелс-беспилотник RQ-180
wikipedia.org  /  FOX 52 / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 19 ноября. Военно-воздушные силы Соединенных Штатов показали новейший секретный беспилотный летательный аппарат RQ-180, сообщают местные СМИ.

Обозреватели американского издания The Drive указывают, что ВВС США некоторое время назад показали видеоролик, в котором продемонстрированы различные модели беспилотников. Внимание журналистов привлек дрон неизвестной модели, которым может быть стелс-БПЛА RQ-180.

Примечательной особенностью этого беспилотника является его конструкция. Аппарат выполнен по схеме «летающее крыло», отмечают эксперты. Он предназначен для борьбы с противником, обладающим развитой системой ПВО и ВВС.

Ранее сообщалось, что Россия получила пять иностранных заявок на поставку ударного беспилотника «Орион». Он был представлен зарубежной публике в рамках международной аэрокосмической выставки Dubai Airshow 2021, передает RT.

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