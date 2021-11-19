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Ирина Бородулина подала иск против Театра имени Ермоловой вслед за другими артистами

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 16:02
Общество
Ирина Бородулина подала иск против Театра имени Ермоловой вслед за другими артистами
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 19 ноября. Тверской районный суд принял новое исковое заявление против Театра имени Ермоловой. Актриса Ирина Бородулина готовится призвать к ответу руководство учреждения культуры за невыплаченную зарплату.

Как выяснил ФАН, Московский драматический театр имени Ермоловой готовится сразу к нескольким судебным разбирательствам с бывшими сотрудниками. Так, иск от актрисы Бородулиной стал далеко не первым — прежде против руководства выступили с заявлениями Елена Папанова, Николай Токарев и Мария Бортник, которых оставили без зарплаты.

Первая встреча с представителями Театра имени Ермоловой запланирована на 29 ноября. Судебные заседания по искам артистов Токарева, Бортник и Папановой пройдут 20 декабря.

Помимо театральных работ, Бородулина снялась в одном из эпизодов комедии Владимира Меньшова «Ширли-мырли». Она также появилась в сериале «Евлампия Романова» и исполнила главную роль в картине «Любовь по заказу».

На этом иски к руководству Театра имени Ермоловой, вероятнее всего, не закончатся. Судиться с учреждением культуры готовятся еще несколько артистов.

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Все новости / Общество / Ирина Бородулина подала иск против Театра имени Ермоловой вслед за другими артистами
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