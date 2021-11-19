Ирина Бородулина подала иск против Театра имени Ермоловой вслед за другими артистами

Москва, 19 ноября. Тверской районный суд принял новое исковое заявление против Театра имени Ермоловой. Актриса Ирина Бородулина готовится призвать к ответу руководство учреждения культуры за невыплаченную зарплату.

Как выяснил ФАН, Московский драматический театр имени Ермоловой готовится сразу к нескольким судебным разбирательствам с бывшими сотрудниками. Так, иск от актрисы Бородулиной стал далеко не первым — прежде против руководства выступили с заявлениями Елена Папанова, Николай Токарев и Мария Бортник, которых оставили без зарплаты.

Первая встреча с представителями Театра имени Ермоловой запланирована на 29 ноября. Судебные заседания по искам артистов Токарева, Бортник и Папановой пройдут 20 декабря.

Помимо театральных работ, Бородулина снялась в одном из эпизодов комедии Владимира Меньшова «Ширли-мырли». Она также появилась в сериале «Евлампия Романова» и исполнила главную роль в картине «Любовь по заказу».

На этом иски к руководству Театра имени Ермоловой, вероятнее всего, не закончатся. Судиться с учреждением культуры готовятся еще несколько артистов.