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Глава «Молодежной службы безопасности» Армер рассказал, кто курирует «группы смерти» в Сети

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 15:57
Общество
Глава «Молодежной службы безопасности» Армер рассказал, кто курирует «группы смерти» в Сети
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 19 ноября. Психолог, руководитель общественной организации «Молодежная служба безопасности» Леонид Армер в ходе прямого эфира в медиацентре «Патриот» на тему детского насилия заявил, что нередко это происходит из-за нарушения отношений между детьми и родителями, а также нехватки у взрослых навыков воспитания.

«С массовыми случаями детского насилия я начал сталкиваться с 2017 года, когда власти напрямую занялись этим вопросом. Первопричиной чаще всего является нарушений норм детско-родительских отношений, а в некоторых случаях — расстройства психики у взрослых. Иногда сугубо семейные проблемы вылезают в Сеть. Однако дети нередко боятся сказать о том, что происходит дома из-за страха», — отметил Армер.

Что касается современных суицидальных «игр», участниками которых дети становятся в интернете, то, по мнению Армера, их кураторами являются психически нездоровые люди.

«Это проекция через Сеть прекрасно известных психических расстройств. Кураторы таких игр обычно подростки с искаженным внутренним миром. Даже если остановить их, это не будет означать для них спасение. Все это указывает не необходимость более внимательной работы с детьми», — заявил психолог.

19 ноября мир отмечает День профилактики жестокого обращения с детьми. Итоги международных исследований показывают, что каждый четвертый взрослый в детстве сталкивался в детстве с физическим насилием. Это, в свою очередь, приводит к разрушительным последствиям для физического и ментального здоровья.

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патриот детское насилие леонид армер
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