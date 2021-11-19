Кедми: США повергла в ужас ювелирная точность российских противоспутниковых ракет

Москва, 19 ноября. США испытали настоящий шок, когда стало известно об успешном уничтожении старого советского спутника новой российской ракетой, заявил политолог Яков Кедми.

Ранее оборонное ведомство РФ сообщило об уничтожении спутника «Целина-Д», который был запущен в космос еще в 1982 году для ведения электронной разведки. В ходе испытаний новейшей противоспутниковой ракеты космический аппарат был уничтожен.

Кедми отметил, что пока нет точных данных о том, какую именно ракету тестировали русские. При этом он тремя словами министра обороны РФ Сергея Шойгу описал ужас американцев от испытания Россией противоспутникового оружия. Эксперт напомнил, что министр подытожил испытания фразой — сбит «с ювелирной точностью».

«Тут вопросов очень много, и любой ответ повергает американцев в ужас. Гиперзвуковое оружие, в США делают первые опыты, пока еще ни один эксперимент не закончился. А Россия уже наштамповала несколько систем − "Кинжал", "Циркон", "Авангард"», − заявил политолог.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, успехи России в разработке новых боевых систем позволили стране опередить США в космосе. Кедми подчеркнул, что этот факт сильно беспокоит американцев.

«У них возникает тревога. У США есть шесть или восемь беспилотных "шаттлов" типа Х-37, которые летают в космосе», − подытожил он.

Ранее телеканал RT сообщал, что в ближайшем будущем на вооружении ВС РФ появится новая система ПРО — С-550. По словам экспертов, разрабатываемый в России комплекс вызывает массу вопросов у западных военных.