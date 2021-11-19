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Кедми: США повергла в ужас ювелирная точность российских противоспутниковых ракет

Армия
Кедми: США повергла в ужас ювелирная точность российских противоспутниковых ракет
wikipedia.org  /  Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Москва, 19 ноября. США испытали настоящий шок, когда стало известно об успешном уничтожении старого советского спутника новой российской ракетой, заявил политолог Яков Кедми.

Ранее оборонное ведомство РФ сообщило об уничтожении спутника «Целина-Д», который был запущен в космос еще в 1982 году для ведения электронной разведки. В ходе испытаний новейшей противоспутниковой ракеты космический аппарат был уничтожен.

Кедми отметил, что пока нет точных данных о том, какую именно ракету тестировали русские. При этом он тремя словами министра обороны РФ Сергея Шойгу описал ужас американцев от испытания Россией противоспутникового оружия. Эксперт напомнил, что министр подытожил испытания фразой — сбит «с ювелирной точностью».

«Тут вопросов очень много, и любой ответ повергает американцев в ужас. Гиперзвуковое оружие, в США делают первые опыты, пока еще ни один эксперимент не закончился. А Россия уже наштамповала несколько систем − "Кинжал", "Циркон", "Авангард"», − заявил политолог.

Кедми: США повергла в ужас ювелирная точность российских противоспутниковых ракет
Федеральное агентство новостей /

По его словам, успехи России в разработке новых боевых систем позволили стране опередить США в космосе. Кедми подчеркнул, что этот факт сильно беспокоит американцев.

«У них возникает тревога. У США есть шесть или восемь беспилотных "шаттлов" типа Х-37, которые летают в космосе», − подытожил он.

Ранее телеканал RT сообщал, что в ближайшем будущем на вооружении ВС РФ появится новая система ПРО — С-550. По словам экспертов, разрабатываемый в России комплекс вызывает массу вопросов у западных военных.

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