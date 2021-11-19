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Полиция изъяла из квартиры жителя Брянской области оружие и боеприпасы
Происшествия
Полиция изъяла из квартиры жителя Брянской области оружие и боеприпасы
Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Коми  / 

Брянск, 19 ноября. Сотрудники УМВД по Брянской области задержали жителя, причастного к незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых устройств.

Как пояснили в пресс–службе регионального УМВД, субъект был под подозрением, так как уже имел судимость за сбыт оружия и боеприпасов, которые находил на местах сражений времен Великой Отечественной войны, сообщает РИА «Стрела».

В ходе инициированного обыска в квартире подозреваемого были обнаружены боеприпасы, различные химические вещества, взрывные устройства и огнестрельное оружие. В связи с незаконным хранением и возможным сбытом опасных запрещенных предметов в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело, он помещен под стражу.

Ранее ФАН сообщал, что в гараже на окраине Самары правоохранители обнаружили склад оружия. Были изъяты 44 гранаты, несколько снарядов, стрелковое оружие и патроны.

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