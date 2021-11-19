Экс-ведущие «Орла и решки» Алина Астровская и Антон Лаврентьев ждут первенца

Мале, 19 ноября. Телеведущие Алина Астровская и Антон Лаврентьев решили отвлечься от городской суеты на Мальдивских островах, откуда регулярно радуют поклонников красивыми снимками. Фолловеры девушки в Instagram обратили внимание, что она не показывает живот. Как выяснилось, на то у звезды имелась веская причина.

Экс-ведущая «Орла и решки» показала новый видеоролик, сделанный на побережье Индийского океана. Хозяйка аккаунта на кадрах этого видео впервые предстала перед поклонниками в полный рост. Более того, на ней оказалась лишь короткая майка, не оставившая никаких сомнений — звезда беременна.

«Фотошоп!»; «Ребята! Это же так потрясающе!»; «Ну ура, каминг-аут», — высказались пользователи в комментариях под постом.

Лаврентьев, в свою очередь, поделился с поклонниками фрагментом диалога, состоявшегося у него с супругой после того, как стало известно о ее беременности. В нем телеведущий заверил возлюбленную, что их теперь трое — а это значит, что паре отныне ничего не страшно.

Хорошей новостью в конце октября обрадовал своих поклонников игрок сборной Португалии и клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщивший, что его возлюбленная вынашивает сразу двоих малышей.