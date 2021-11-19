Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 16:21
16:19
Происшествия
Пропавшего в крымском Судаке 12-летнего школьника нашли живым
16:16
Происшествия
Посетитель магазина Duty Free в аэропорту Шереметьево устроил погром
16:13
Армия
Пилот российского Ту-95МС снял на видео встречу с истребителем ВВС Японии
16:10
Политика
Киев и Вашингтон договорились о наращивании оборонного потенциала Украины
16:09
Общество
Достоевский мог предсказать пандемию COVID-19 в книге «Преступление и наказание»
16:06
Экономика
Повышение МРОТ, увеличение и изменение правил получения пособий, будут ли новые 10 тыс. рублей
16:06
Происшествия
Сестра обнаружила труп несовершеннолетнего брата-шахматиста в Москве
16:04
Спорт
Экс-глава ОКР Александр Жуков высказался о возможном дипломатическом бойкоте ОИ-2022
16:04
Происшествия
Знакомые охарактеризовали пропавшего в Судаке 12-летнего школьника как спокойного
16:03
Армия
The Drive: ВВС США продемонстрировали новый стелс-беспилотник RQ-180
Все новости

Экс-ведущие «Орла и решки» Алина Астровская и Антон Лаврентьев ждут первенца

Шоу-бизнес
Экс-ведущие «Орла и решки» Алина Астровская и Антон Лаврентьев ждут первенца
instagram.com  /  @alina_astrovskaya_

Мале, 19 ноября. Телеведущие Алина Астровская и Антон Лаврентьев решили отвлечься от городской суеты на Мальдивских островах, откуда регулярно радуют поклонников красивыми снимками. Фолловеры девушки в Instagram обратили внимание, что она не показывает живот. Как выяснилось, на то у звезды имелась веская причина.

Экс-ведущая «Орла и решки» показала новый видеоролик, сделанный на побережье Индийского океана. Хозяйка аккаунта на кадрах этого видео впервые предстала перед поклонниками в полный рост. Более того, на ней оказалась лишь короткая майка, не оставившая никаких сомнений — звезда беременна.

«Фотошоп!»;

«Ребята! Это же так потрясающе!»;

«Ну ура, каминг-аут», — высказались пользователи в комментариях под постом.

Лаврентьев, в свою очередь, поделился с поклонниками фрагментом диалога, состоявшегося у него с супругой после того, как стало известно о ее беременности. В нем телеведущий заверил возлюбленную, что их теперь трое — а это значит, что паре отныне ничего не страшно.

Хорошей новостью в конце октября обрадовал своих поклонников игрок сборной Португалии и клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщивший, что его возлюбленная вынашивает сразу двоих малышей.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Экс-ведущие «Орла и решки» Алина Астровская и Антон Лаврентьев ждут первенца
беременность лаврентьев орел и решка астровская
Комментировать