В Вашингтоне прошел саммит лидеров стран Северной Америки

Вашингтон, 19 ноября. В Вашингтоне завершился саммит лидеров стран Северной Америки. В нем приняли участие руководители США, Мексики и Канады. Встреча прошла впервые с момента перерыва в 2016 году.

Today, I hosted Canadian Prime Minister Justin Trudeau and Mexican President Andrés Manuel López Obrador for a North American Leaders’ Summit. We’re committed to providing a better future for our people and creating the conditions for prosperity, sustainability, and security. pic.twitter.com/JsfUkvMVVJ

Одной из главных тем для обсуждения стала важная для США и Мексики проблема мигрантов. На эту тему во время совместной пресс-конференции по окончании саммита высказался Лопес Обрадор. Президент заявил, что страны не должны отказываться от мигрантов, потому что «для роста нужна рабочая сила», которой нет ни в США, ни в Канаде.

Мексиканский лидер также заявил, что стороны разработали совместный подход к региональному развитию и программу для замещения импорта.

Байден в своем итоговом выступлении призвал покончить с пандемией и «обуздать экономический кризис».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, в свою очередь, назвал поездку «чрезвычайно эффективной» и сказал, что стороны продолжат борьбу с COVID-19, а также продлят экономическое сотрудничество.

