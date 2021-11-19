В Вашингтоне прошел саммит лидеров стран Северной Америки

Вашингтон, 19 ноября. В Вашингтоне завершился саммит лидеров стран Северной Америки. В нем приняли участие руководители США, Мексики и Канады. Встреча прошла впервые с момента перерыва в 2016 году.

«Сегодня я беседовал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором на саммите лидеров стран Северной Америки. Мы стремимся обеспечить лучшее будущее для наших народов и создать условия для процветания, устойчивости и безопасности», — написал президент Джо Байден на своей странице в Twitter.

Today, I hosted Canadian Prime Minister Justin Trudeau and Mexican President Andrés Manuel López Obrador for a North American Leaders’ Summit. We’re committed to providing a better future for our people and creating the conditions for prosperity, sustainability, and security. pic.twitter.com/JsfUkvMVVJ — President Biden (@POTUS) November 19, 2021

Одной из главных тем для обсуждения стала важная для США и Мексики проблема мигрантов. На эту тему во время совместной пресс-конференции по окончании саммита высказался Лопес Обрадор. Президент заявил, что страны не должны отказываться от мигрантов, потому что «для роста нужна рабочая сила», которой нет ни в США, ни в Канаде.

«Ни один президент в истории Соединенных Штатов не проявлял столь четкую и определенную приверженность улучшению положения мигрантов. Поэтому я хочу выразить ему (Байдену) свою признательность. Я имею в виду предложение по регулированию миграционного статуса 11 миллионов человек, которые честно живут и работают в этой великой стране», — сказал Обрадор.

twitter.com/POTUS / Официальная страница президента США Джо Байдена

Мексиканский лидер также заявил, что стороны разработали совместный подход к региональному развитию и программу для замещения импорта.

En la IX Cumbre de Líderes de América del Norte propusimos planear conjuntamente el desarrollo regional e impulsar un programa de inversión productiva para sustituir importaciones. Planteamos analizar la demanda de mano de obra y así abrir ordenadamente el flujo migratorio. pic.twitter.com/e2za69mCQK — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 19, 2021

Байден в своем итоговом выступлении призвал покончить с пандемией и «обуздать экономический кризис».

«Мы должны обеспечить экономический подъем и убедиться, что все наши люди пользуются этими плодами, должны справиться с проблемами беспрецедентной миграции в наше полушарие и неравенством, которое продолжает лишать возможностей слишком многих людей», — сказал Байден.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, в свою очередь, назвал поездку «чрезвычайно эффективной» и сказал, что стороны продолжат борьбу с COVID-19, а также продлят экономическое сотрудничество.

Федеральное агентство новостей

Before today’s North American Leaders’ Summit got started, I met up with @VP Harris. We spoke about strengthening supply chains, supporting Afghan refugees, and advancing democracy around the world - plus a number of other global issues. Read a summary: https://t.co/9nT3KvgZ0a pic.twitter.com/wnkXL23LoW — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 19, 2021

«Наша главная задача — это борьба с COVID-19 и восстановление экономики, укрепление цепочек поставок. Мы заботимся о том, чтобы наша интегрированная североамериканская экономика создавала хорошие рабочие места и поддерживала средний класс в наших трех странах», — заключил он.

В середине ноября Мексика отозвала своего посла после выборов в Никарагуа.