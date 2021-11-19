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В Вашингтоне прошел саммит лидеров стран Северной Америки

Весь мир
В Вашингтоне прошел саммит лидеров стран Северной Америки
twitter.com/POTUS  /  Официальная страница президента США Джо Байдена

Вашингтон, 19 ноября. В Вашингтоне завершился саммит лидеров стран Северной Америки. В нем приняли участие руководители США, Мексики и Канады. Встреча прошла впервые с момента перерыва в 2016 году.

«Сегодня я беседовал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором на саммите лидеров стран Северной Америки. Мы стремимся обеспечить лучшее будущее для наших народов и создать условия для процветания, устойчивости и безопасности», — написал президент Джо Байден на своей странице в Twitter.

Одной из главных тем для обсуждения стала важная для США и Мексики проблема мигрантов. На эту тему во время совместной пресс-конференции по окончании саммита высказался Лопес Обрадор. Президент заявил, что страны не должны отказываться от мигрантов, потому что «для роста нужна рабочая сила», которой нет ни в США, ни в Канаде.

«Ни один президент в истории Соединенных Штатов не проявлял столь четкую и определенную приверженность улучшению положения мигрантов. Поэтому я хочу выразить ему (Байдену) свою признательность. Я имею в виду предложение по регулированию миграционного статуса 11 миллионов человек, которые честно живут и работают в этой великой стране», — сказал Обрадор.

В Вашингтоне прошел саммит лидеров стран Северной Америки
twitter.com/POTUS / Официальная страница президента США Джо Байдена

Мексиканский лидер также заявил, что стороны разработали совместный подход к региональному развитию и программу для замещения импорта.

Байден в своем итоговом выступлении призвал покончить с пандемией и «обуздать экономический кризис».

«Мы должны обеспечить экономический подъем и убедиться, что все наши люди пользуются этими плодами, должны справиться с проблемами беспрецедентной миграции в наше полушарие и неравенством, которое продолжает лишать возможностей слишком многих людей», — сказал Байден.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, в свою очередь, назвал поездку «чрезвычайно эффективной» и сказал, что стороны продолжат борьбу с COVID-19, а также продлят экономическое сотрудничество.

В Вашингтоне прошел саммит лидеров стран Северной Америки
Федеральное агентство новостей

«Наша главная задача — это борьба с COVID-19 и восстановление экономики, укрепление цепочек поставок. Мы заботимся о том, чтобы наша интегрированная североамериканская экономика создавала хорошие рабочие места и поддерживала средний класс в наших трех странах», — заключил он.

В середине ноября Мексика отозвала своего посла после выборов в Никарагуа.

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