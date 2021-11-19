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«Работать с родителями»: психолог Соловьева рассказала о методах борьбы с насилием над детьми

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 15:55
Общество
«Работать с родителями»: психолог Соловьева рассказала о методах борьбы с насилием над детьми
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 19 ноября. Всемирный день профилактики жестокого обращения с детьми отмечается 19 ноября. В этот день гости пресс-центра «Патриот» обсудили причины насилия над несовершеннолетними. Одним из спикеров студии стала доктор психологических наук, профессор Северо-Западного государственного медицинского университета Светлана Соловьева.

По словам психолога, насилие над детьми — это самый простой вариант решения любой проблемы, которая возникает при общении между представителями разных поколений. Такая позиция взрослого связана с тем, что он находится «сверху» и не воспринимает ребенка, подчеркнула Соловьева. При этом гостья «Патриота» не отвергает факта наказания, как такового.

«Наказывать нужно, конечно. Должна быть жесткая система наказания — это нужно для дальнейшей социальной адаптации», — заявила психолог.

Однако зачастую родители, наказывая детей, склонны выражать свои психологические трудности, подчеркнула Светлана Соловьева. В связи с этим необходимо вовремя решать проблемы взрослых, добавила эксперт. Нередко родители обладают так называемой «пограничной патологией», которая проявляется крайней импульсивностью. В таком случае взрослые злятся, не рассчитывают силу, в итоге причиняя ребенку физические увечья.

Подобное поведение опасно тем, что родитель демонстрирует несовершеннолетнему модель поведения, которую ребенок не целиком заимствует, а ассимилирует и потом транслирует во всех других сферах социальных отношений, убеждена Светлана Соловьева. По мнению доктора психологических наук, чтобы разорвать этот «порочный круг», нужно работать с родителями.

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дети пресс-конференция патриот родители насилие психолог соловьева
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