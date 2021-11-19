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Норкин рассмешил студию «Места встречи» анекдотом про бельгийца и буханку черного хлеба

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 15:40
Общество
Норкин рассмешил студию «Места встречи» анекдотом про бельгийца и буханку черного хлеба
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 19 ноября. Классическая шутка от телеведущего Андрея Норкина, рассказанная им в прямом эфире НТВ, насмешила зрителей и гостей передачи "Место встречи".

Норкин всегда славился своим умением мрачно пошутить. На этот раз он рассказал нетолерантный анекдот о настойчивом бельгийце, пытающемся купить черный хлеб, рассмешив зрителей буквально до слез.

Дело было во французском магазине продуктов, начал телеведущий.

«Заходит в магазин бельгиец:

— Дайте мне черный хлеб!

— Вы что, бельгиец?

— Как вы догадались?

У вас акцент очень заметный», — озвучивает диалог между покупателем и продавцом Норкин.

Мужчина расстроился и пошел работать над своим произношением, продолжает ведущий.

«Затем он через некоторое время приходит в тот же магазин:

Дайте черный хлеб.

Вы что, бельгиец?

Как вы догадались? Акцента нет.

Акцента нет, но у нас говорят "темный хлеб"» — цитирует Норкин дальнейший диалог.

Однако настойчивость бельгийца не дала ему сдаться и спустя время он вернулся, чтобы без акцента попросить «темный хлеб». Как же он удивился, когда в ответ услышал опять: «вы бельгиец?». Тут терпение мужчины лопнуло и он потребовал объяснений.

«Да вы третий раз приходите в овощной отдел и хлеба просите», — феерично закончил шутку Норкин.

Ранее искрометный анекдот Норкина об одесситке на телевикторине заставил зрителей передачи «Место встречи» смеяться до самых титров. Житейская смекалка и нестандартное мышление женщины покорило зрителей НТВ.

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