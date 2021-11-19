Норкин рассмешил студию «Места встречи» анекдотом про бельгийца и буханку черного хлеба

Москва, 19 ноября. Классическая шутка от телеведущего Андрея Норкина, рассказанная им в прямом эфире НТВ, насмешила зрителей и гостей передачи "Место встречи".
Норкин всегда славился своим умением мрачно пошутить. На этот раз он рассказал нетолерантный анекдот о настойчивом бельгийце, пытающемся купить черный хлеб, рассмешив зрителей буквально до слез.
Дело было во французском магазине продуктов, начал телеведущий.
«Заходит в магазин бельгиец:
— Дайте мне черный хлеб!
— Вы что, бельгиец?
— Как вы догадались?
— У вас акцент очень заметный», — озвучивает диалог между покупателем и продавцом Норкин.
Мужчина расстроился и пошел работать над своим произношением, продолжает ведущий.
«Затем он через некоторое время приходит в тот же магазин:
— Дайте черный хлеб.
— Вы что, бельгиец?
— Как вы догадались? Акцента нет.
— Акцента нет, но у нас говорят "темный хлеб"» — цитирует Норкин дальнейший диалог.
Однако настойчивость бельгийца не дала ему сдаться и спустя время он вернулся, чтобы без акцента попросить «темный хлеб». Как же он удивился, когда в ответ услышал опять: «вы бельгиец?». Тут терпение мужчины лопнуло и он потребовал объяснений.
«Да вы третий раз приходите в овощной отдел и хлеба просите», — феерично закончил шутку Норкин.
Ранее искрометный анекдот Норкина об одесситке на телевикторине заставил зрителей передачи «Место встречи» смеяться до самых титров. Житейская смекалка и нестандартное мышление женщины покорило зрителей НТВ.