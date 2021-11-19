Нападающий Азмун решил не продлевать контракт с «Зенитом»

Санкт-Петербург, 19 ноября. Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу во французский «Лион». Форвард сборной Ирана решил не продлевать контракт с клубом Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает инсайдер Николо Скира в своем Twitter-аккаунте, 26-летний футболист отказался от продления сотрудничества с сине-бело-голубыми, а действующий контракт сторон истекает летом будущего года. Отмечается, что «Лион» подготовил для Сердара четырехлетнее соглашение.

В прошлом месяце сообщалось, что иранский форвард является основной целью клуба Лиги 1 в зимнее трансферное окно. «Лион» охотился за Азмуном летом 2021 года. Отмечалось, что «Зенит» и «Лион» согласовали трансфер игрока, но в последний момент сделка сорвалась.

В минувшем сезоне нападающий сыграл в 24 матчах в РПЛ, в которых отметился 19 забитыми мячами и двумя ассистами. В сезоне-2021/2022 Азмун сыграл 12 матчей в чемпионате страны, забил семь голов и отметился четырьмя результативными передачами.