Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 16:20
16:20
Весь мир
США ввели санкции против иранцев, обвиненных во вмешательстве в выборы 2020 года
16:19
Происшествия
Пропавшего в крымском Судаке 12-летнего школьника нашли живым
16:16
Происшествия
Посетитель магазина Duty Free в аэропорту Шереметьево устроил погром
16:13
Армия
Пилот российского Ту-95МС снял на видео встречу с истребителем ВВС Японии
16:10
Политика
Киев и Вашингтон договорились о наращивании оборонного потенциала Украины
16:09
Общество
Достоевский мог предсказать пандемию COVID-19 в книге «Преступление и наказание»
16:06
Экономика
Повышение МРОТ, увеличение и изменение правил получения пособий, будут ли новые 10 тыс. рублей
16:06
Происшествия
Сестра обнаружила труп несовершеннолетнего брата-шахматиста в Москве
16:04
Спорт
Экс-глава ОКР Александр Жуков высказался о возможном дипломатическом бойкоте ОИ-2022
16:04
Происшествия
Знакомые охарактеризовали пропавшего в Судаке 12-летнего школьника как спокойного
Все новости

Нападающий Азмун решил не продлевать контракт с «Зенитом»

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 15:39
Спорт
Нападающий Азмун решил не продлевать контракт с «Зенитом»
vk.com  /  ФК «Зенит».

Санкт-Петербург, 19 ноября. Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу во французский «Лион». Форвард сборной Ирана решил не продлевать контракт с клубом Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает инсайдер Николо Скира в своем Twitter-аккаунте, 26-летний футболист отказался от продления сотрудничества с сине-бело-голубыми, а действующий контракт сторон истекает летом будущего года. Отмечается, что «Лион» подготовил для Сердара четырехлетнее соглашение.

В прошлом месяце сообщалось, что иранский форвард является основной целью клуба Лиги 1 в зимнее трансферное окно. «Лион» охотился за Азмуном летом 2021 года. Отмечалось, что «Зенит» и «Лион» согласовали трансфер игрока, но в последний момент сделка сорвалась.

В минувшем сезоне нападающий сыграл в 24 матчах в РПЛ, в которых отметился 19 забитыми мячами и двумя ассистами. В сезоне-2021/2022 Азмун сыграл 12 матчей в чемпионате страны, забил семь голов и отметился четырьмя результативными передачами.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Нападающий Азмун решил не продлевать контракт с «Зенитом»
Зенит лион трансферы азмун
Комментировать