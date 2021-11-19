Объединение потребителей России предложило установить в магазинах электронные ценники

Москва, 19 ноября. Установка электронных ценников в магазинах поможет избежать ситуаций, когда покупатели сталкиваются с несоответствием стоимости товара на полках и в кассовом чеке, рассказал «Вечерней Москве» глава Объединения потребителей России Алексей Корягин.

Он подчеркнул, что найти нарушение в торговом зале способны не все потребители. По словам эксперта, только продвинутые покупатели сообщают о подобных ситуациях в Роспотребнадзор, который может оштрафовать магазин за нарушение закона.

Корягин также объяснил, что ретейлеры при появлении такого приложения не стали бы искусственно завышать цены. Кроме того, потребители могли бы отслеживать динамику стоимости товаров, не выходя из дома. Специалист не исключил, что такое приложение может появиться в России в течение ближайших двух лет.

Минздрав РФ ранее одобрил проект об онлайн-торговле рецептурными препаратами. Нововведение позволит упорядочить регистрацию и хранение рецептов на лекарства в электронной форме.