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Российский УАЗ «Патриот» удивил посетителей выставки в Лос-Анжелесе

Видео

Первый автомобиль российского производства предстал перед жителями США. Обновленный УАЗ «Патриот» презентовали на выставке в Лос-Анжелесе.

Задолго до начала мероприятия в прессе активно обсуждался выход отечественной модели на западной рынок. Иностранные пользователи разошлись во мнениях. Одни назвали модель Bremach 4×4 «русским танком», а другие — пережитком 90-х годов.

На самой выставке «Патриот» показал себя достойно, вызвав интерес у посетителей. Президент компании Bremach утверждает, что объективной оценке машины не помешали даже взаимоотношения двух государств.

«Обычно мы получаем такую реакцию людей, когда говорим, что авто из России: «Оу!». Но потом они продолжают: «Для меня это не имеет значения». Не все интересуются политикой. Да, есть определенные проблемы. Но на этой неделе нам не нравится Россия, на следующей — Китай, а потом мы снова со всеми дружим. Это жизнь»», — рассказывает предприниматель.

От своего отечественного прототипа Bremach 4×4 отличается настройками определенных узлов и изменениями в работе бортовой электроники. По словам официального дистрибьютора, автомобиль подойдет любителям рамной конструкции кузова и вместительного салона.

Кроме высоко качества авто поражает своей ценой — 26,4 тысячи долларов (1,8 миллиона рублей). Западные эксперты уже заявили, что это одна из самых бюджетных моделей в категории внедорожников.

«Уникальность модели заключается в том, что это первый российский автомобиль для американского потребителя. У него прекрасная стоимость, отличное качество и десятилетняя гарантия. Раньше автомобили из России не ввозили в США», — заявил Рэй Хугенрад.

Выставка в Лос-Анжелесе продлится до 29 ноября. Компания заявила, что планирует наладить регулярные поставки автомобилей в 2022 году.

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