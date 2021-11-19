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Шоумен Гарик Харламов иронично отреагировал на ЛГБТ-скандал вокруг Муз-ТВ и шоу «Игра»

Шоу-бизнес
Шоумен Гарик Харламов иронично отреагировал на ЛГБТ-скандал вокруг Муз-ТВ и шоу «Игра»
instagram.com  /  @garikkharlamov

Москва, 19 ноября. Известный российский комик и телеведущий Гарик Харламов не смог остаться в стороне в свете недавнего скандала вокруг шоу «Игра» и телеканала Муз-ТВ, обвиненных в пропаганде ЛГБТ. Резидент Comedy Club отреагировал на происходящее поцелуем с актером Сергеем Буруновым.

Харламов разместил в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой целует звезду «Полицейского с рублевки» в висок, чем развеселил своих поклонников.

«Надеюсь, за это фото меня не оштрафуют на 1 миллион рублей, как Муз-ТВ. И не уберут с эфира, как «Игру»», — иронично подписал снимок хозяин аккаунта.

Фолловеры Харламова, переняв игривое настроение кумира, принялись делиться собственными шутками в комментариях под постом. Одному из поклонников герои фото напомнили актера Мэтта Дэймона и «лысого из Brazzers».

Юмористическое шоу «Игра», стартовавшее на телеканале ТНТ 26 сентября, оказалось в центре скандала после выхода в эфир второго эпизода, в котором один из комиков поцеловал другого участника, нарядившегося в свадебное платье.

Депутаты Госдумы Михаил Романов и Анатолий Выборный пригрозили авторам проекта подачей заявления в прокуратуру за ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних. По этой же статье позднее был оштрафован телеканал Муз-ТВ.

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игра харламов бурунов
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