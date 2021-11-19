Africa Intelligence: Марокко и Африканский союз обсудят спор вокруг Западной Сахары

Рабат, 19 ноября. Комиссар Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе к концу недели завершит первый визит в королевство, где проведет несколько встреч с главой МИД Насером Бурита и другими министрами.

Как сообщает Africa Intelligence, нигерийский посол намерен посетить столицу, Касабланку и Танжер. При этом Рабат планирует донести мысль о том, что референдум по Западной Сахаре невозможен, поэтому лучшим решением по спорным территориям станет обширная автономия. Однако на официальных совещаниях тему принадлежности пустыни никогда не упоминали, а ограничивались разговорами о реформе Совета мира и безопасности Африканского союза и о растущей роли Марокко в этой области.

В августе Банколе Адеойе посетил Алжир, поддерживающий Фронт ПОЛИСАРИО, который с 1976 года конфликтует с королевством и добивается полной независимости Западной Сахары. С тех пор страны разорвали дипломатические отношения, что максимально затруднило внешнее посредничество.

Кроме того, возросла военная напряженность после бомбардировки трех алжирских грузовых автомобилей на спорной территории 1 ноября. Республика возложила ответственность на марокканскую армию.

Примечательно, что в начале 2022-го нигерийский посол может попытаться встретиться и с лидерами Сахарской Арабской Демократической Республики. САДР является членом Африканского союза с 1982 года, что побудило Рабат покинуть организацию в 1984-м и вернуться только в 2017-м.

Такое решение отразило новую цель королевства убедить союзников в ошибочности поддержки ПОЛИСАРИО. Например, это уже получилось с Нигерией и Анголой, но многие другие влиятельные африканские страны по-прежнему привержены идее суверенной и независимой Западной Сахары.

В марте Кения организовала онлайн-конференцию по территориальному спору, но мероприятие получилось во многом враждебным по отношению к Рабату. Однако после ухода в отставку экс-комиссара АС по политическим вопросам, миру и безопасности Марокко рассчитывает на более нейтральную позицию союза по пустыне.

К тому же после саммита, который состоялся в Мавритании в 2018 году, королевство добилось принятия резолюции, исключающей тему Западной Сахары из обсуждения на стандартных форумах АС. Рабат не хочет, чтобы Африканский союз проявлял слишком пристальный интерес к вопросу спорных территорий, поэтому предпочитает ООН в качестве посредника, поскольку международная организация имеет больший контроль над повесткой дня.

Ранее испанские власти экстрадировали в Марокко боевика, связанного с Фронтом ПОЛИСАРИО, которого обвинили в подстрекательстве к совершению террористических преступлений на территории королевства.