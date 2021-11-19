Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 16:20
16:19
Происшествия
Пропавшего в крымском Судаке 12-летнего школьника нашли живым
16:16
Происшествия
Посетитель магазина Duty Free в аэропорту Шереметьево устроил погром
16:13
Армия
Пилот российского Ту-95МС снял на видео встречу с истребителем ВВС Японии
16:10
Политика
Киев и Вашингтон договорились о наращивании оборонного потенциала Украины
16:09
Общество
Достоевский мог предсказать пандемию COVID-19 в книге «Преступление и наказание»
16:06
Экономика
Повышение МРОТ, увеличение и изменение правил получения пособий, будут ли новые 10 тыс. рублей
16:06
Происшествия
Сестра обнаружила труп несовершеннолетнего брата-шахматиста в Москве
16:04
Спорт
Экс-глава ОКР Александр Жуков высказался о возможном дипломатическом бойкоте ОИ-2022
16:04
Происшествия
Знакомые охарактеризовали пропавшего в Судаке 12-летнего школьника как спокойного
16:03
Армия
The Drive: ВВС США продемонстрировали новый стелс-беспилотник RQ-180
Все новости

Africa Intelligence: Марокко и Африканский союз обсудят спор вокруг Западной Сахары

Весь мир
Africa Intelligence: Марокко и Африканский союз обсудят спор вокруг Западной Сахары
pixabay.com  / 

Рабат, 19 ноября. Комиссар Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе к концу недели завершит первый визит в королевство, где проведет несколько встреч с главой МИД Насером Бурита и другими министрами.

Как сообщает Africa Intelligence, нигерийский посол намерен посетить столицу, Касабланку и Танжер. При этом Рабат планирует донести мысль о том, что референдум по Западной Сахаре невозможен, поэтому лучшим решением по спорным территориям станет обширная автономия. Однако на официальных совещаниях тему принадлежности пустыни никогда не упоминали, а ограничивались разговорами о реформе Совета мира и безопасности Африканского союза и о растущей роли Марокко в этой области.

В августе Банколе Адеойе посетил Алжир, поддерживающий Фронт ПОЛИСАРИО, который с 1976 года конфликтует с королевством и добивается полной независимости Западной Сахары. С тех пор страны разорвали дипломатические отношения, что максимально затруднило внешнее посредничество.

Кроме того, возросла военная напряженность после бомбардировки трех алжирских грузовых автомобилей на спорной территории 1 ноября. Республика возложила ответственность на марокканскую армию.

Примечательно, что в начале 2022-го нигерийский посол может попытаться встретиться и с лидерами Сахарской Арабской Демократической Республики. САДР является членом Африканского союза с 1982 года, что побудило Рабат покинуть организацию в 1984-м и вернуться только в 2017-м.

Такое решение отразило новую цель королевства убедить союзников в ошибочности поддержки ПОЛИСАРИО. Например, это уже получилось с Нигерией и Анголой, но многие другие влиятельные африканские страны по-прежнему привержены идее суверенной и независимой Западной Сахары.

В марте Кения организовала онлайн-конференцию по территориальному спору, но мероприятие получилось во многом враждебным по отношению к Рабату. Однако после ухода в отставку экс-комиссара АС по политическим вопросам, миру и безопасности Марокко рассчитывает на более нейтральную позицию союза по пустыне.

К тому же после саммита, который состоялся в Мавритании в 2018 году, королевство добилось принятия резолюции, исключающей тему Западной Сахары из обсуждения на стандартных форумах АС. Рабат не хочет, чтобы Африканский союз проявлял слишком пристальный интерес к вопросу спорных территорий, поэтому предпочитает ООН в качестве посредника, поскольку международная организация имеет больший контроль над повесткой дня.

Ранее испанские власти экстрадировали в Марокко боевика, связанного с Фронтом ПОЛИСАРИО, которого обвинили в подстрекательстве к совершению террористических преступлений на территории королевства.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Africa Intelligence: Марокко и Африканский союз обсудят спор вокруг Западной Сахары
марокко полисарио западная сахара
Комментировать