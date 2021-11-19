Представители проекта «Горская» предполагают инвестиции со стороны Илона Маска

Руководители и партнеры проекта по комплексной реновации промзоны «Горская» рассказали о будущем развитии территорий. В рамках пресс-конференции они анонсировали конкурс по разработке архитектурно-градостроительных решений.

Международное состязание стартует 8 декабря, а подача заявок продлится до 19 января следующего года. Конкурсанты должны будут разработать не только внешнюю оболочку объектов, но и выявить устойчивые финансовые и социально-культурные модели развития. Имена победителей станут известны в июне 2022 года.

«Призовой фонд более, чем достойный. Всем финалистам после того, как они подпишут договоры, будут выплачено два миллиона рублей авансовых средств, чтобы они начали спокойно разрабатывать конкурсные предложения. После того, как жюри определиться с призерами, победителю будет выплачено четыре миллиона, второму месту — три миллиона, а команде, которая займет третье, — два миллиона», — объясняет условия конкурса исполнительный директор Агентства стратегического развития «Центр» Кетеван Хелая.

Председатель правления Российского совета по экологическому строительству (RuGBC) Гай Имз считает, что «Горская» имеет большой потенциал. По словам эксперта, проект может заинтересовать даже известного американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска.

«Я уверен, что есть очень много потенциальных стартапов и инвесторов, которые интересуются этим проектом. Будем надеяться, что даже самый богатый человек в мире Илон Маск рассмотрит инвестиции в вашем проекте», — уверяет Гай Имз.

Реализацией проекта будет заниматься компания «Мегалайн» при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ). По словам генерального директора организации Геннадия Корупятника, преобразование территории «Горская» может положительно повлиять на имидж российской промышленности.

«Реализация проекта позволит превратить депрессивную территорию в компактный зеленый город инноваций. И наш город станет еще более привлекательным, станет развиваться по пути мировых инновационных центров. Он сможет привлечь к себе специалистов из самых передовых отраслей науки и промышленности», — заявил гендиректор «Мегалайна».

В пресс-конференции принял участие и заместитель директора практик качества жизни Агентства стратегических инициатив Александр Красавцев. Он объяснил, почему организация оказывает поддержку в реновации бывшей промзоны.

«Одной из основных целей деятельности агентства является содействие развитию социальной и профессиональной мобильности молодых профессиональных кадров, путем поддержки общественно-значимых проектов. Один из таких проектов — это «Горская», — рассказывает Красавцев.

Представитель местной власти города, заместитель председателя Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Владислав Гудз, напомнил, что для успешной реализации проекта необходимо провести работы по улучшению инфраструктуры и решить ряд правовых вопросов.

Администрация Северной столицы и компания «Мегалайн» подписала соглашение о сотрудничестве в рамках прошедшего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).