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Подвыпивший житель Самары пришел в продуктовый магазин с гранатой
Происшествия
Подвыпивший житель Самары пришел в продуктовый магазин с гранатой
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Самара, 19 ноября. Группе разминирования регионального ОМОН пришлось прибыть по вызову в продуктовый магазин, где дебоширил алкоголик с гранатой, сообщает «ВолгаНьюс.рф».

В продуктовом магазине на Стромиловском шоссе в Самаре продавец заметил подозрительного человека в состоянии алкогольного опьянения, который к тому же вынул из кармана гранату и кинул ее на пол. Прибывшие по вызову сотрудники вневедомственной охраны вывели посетителей и задержали хулигана. Позже за дело взялась группа разминирования ОМОН.

Как оказалось, гражданин напугал публику безобидной сувенирной гранатой. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного нарушителя сотрудникам полиции.

Ранее ФАН сообщал, как полицейские в Екатеринбурге обезвредили буйного мужчину с гранатой, который забаррикадировался у себя в квартире. Как выяснилось позже, боеприпас оказался ненастоящим.

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