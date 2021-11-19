Лавров напомнил шведскому журналисту о приличии после вопроса о Западе

Москва, 19 ноября. Вопрос о том, что Россия планирует делать, чтобы понравиться Западу, является неприличным. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дипломат осадил шведского журналиста. Министр иностранных дел России раскритиковал его вопрос о Западе.

«Это же неприлично», — посетовал Лавров.

Глава МИД России дал такой комментарий после переговоров с председателем ОБСЕ и шведской коллегой Анн Линде. Журналист спросил, готова ли РФ сделать что-то для налаживания отношений с западными демократиями.

Министр иностранных дел Швеции ранее встретилась с Лавровым в Москве. Глава МИД России шутливо отреагировал на вступительное слово шведской коллеги, чья речь затянулась на семь минут.