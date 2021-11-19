Автомобильная авария в Волгограде стала причиной серьезных травм 57-летнего мужчины

Волгоград, 19 ноября. В результате столкновения двух иномарок в Волгограде серьезно пострадал водитель одной из них.

Как рассказали изданию «Волгоградская правда» сотрудники пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла на шоссе Авиаторов. 66-летняя женщина-водитель за рулем Renault Logan ехала по шоссе. Поворачивая налево, она не уступила дорогу ехавшей по встречной полосе Kia, что, конечно же, должна была сделать по всем правилам.

В результате машины столкнулись. Скорость Renault была небольшой, поэтому женщина почти не пострадала. А вот водителю Kia повезло меньше. Он доставлен в больницу с травмами разной степени тяжести.

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