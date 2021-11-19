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Боррель высказался об испытаниях российской противоспутниковой системы

Армия
Боррель высказался об испытаниях российской противоспутниковой системы
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 19 ноября. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель отреагировал на космические испытания противоспутниковой системы Вооруженными силами РФ.

По его словам, уничтожение неработающего спутника «Целина-Д» в ходе испытаний 15 ноября стало актом «безответственного поведения» Москвы в космическом пространстве. Он призвал все страны воздерживаться от разрушения объектов в космосе, которое может привести к образованию космического мусора.

«Проведение подобных испытаний является опасным и в высокой степени дестабилизирующим, может привести к снижению уровня доверия в космосе… Это может вылиться в катастрофические последствия», — отметил европейский дипломат.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что фрагменты уничтоженного в результате испытаний спутника не представляют никакой угрозы для космической деятельности. Он также подтвердил, что испытание противоспутниковой системы прошло успешно.

Ранее военный обозреватель «КП» Виктор Баранец заявил, что успешные испытания российского противоспутникового оружия вызвали панику в США. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что они подрывают международную стабильность и создают угрозу всему миру, передает RT.

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