Путин поздравил главу Узбекистана Мирзиеева с победой на президентских выборах

Москва, 19 ноября. Президент России Владимир Путин встретился с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Кремле.

В ходе беседы российский глава поздравил Мирзиеева с победой на выборах.

«Работа вам предстоит большая, но у вас все получается, уверенно идете вперед», — прокомментировал Владимир Путин.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Мирзиеев обсудят во время встречи ситуацию в Афганистане. Также лидеры двух стран затронут вопросы развития российско-узбекских отношений и обменяются мнениями об актуальной международной повестке.