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Путин поздравил главу Узбекистана Мирзиеева с победой на президентских выборах

Политика
Путин поздравил главу Узбекистана Мирзиеева с победой на президентских выборах
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 19 ноября. Президент России Владимир Путин встретился с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Кремле.

В ходе беседы российский глава поздравил Мирзиеева с победой на выборах.

«Работа вам предстоит большая, но у вас все получается, уверенно идете вперед», — прокомментировал Владимир Путин.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Мирзиеев обсудят во время встречи ситуацию в Афганистане. Также лидеры двух стран затронут вопросы развития российско-узбекских отношений и обменяются мнениями об актуальной международной повестке.

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