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Лавров: Запад равнодушен к воинственной риторике на Украине

Армия
Лавров: Запад равнодушен к воинственной риторике на Украине
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 19 ноября. Запад не подвергает принципиальной оценке воинственную риторику и военные приготовления на Украине, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Москва не станет закрывать глаза на поощрение милитаристских настроений в соседней стране. Об этом Лавров сообщил по итогам переговоров с главой МИД Швеции Анн Линде.

«Мы не будем закрывать глаза на те грубейшие провокации, которые повседневно мы наблюдаем со стороны членов НАТО и все чаще и чаще со стороны Евросоюза», — отметил он.

Речь идет о попытках подыгрывать милитаристам на Украине, устраивать военные учения, готовить ВСУ к тем действиям, которыми Киев постоянно угрожает, а именно к силовому захвату Донбасса, уточнил российский министр.

Ранее сообщалось, что Лавров и Линде обсудили подготовку к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Глава МИД РФ ответил шуткой на вступительную речь шведской коллеги.

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