В Хорватии назвали приостановку сертификации «СП-2» со стороны Германии «выстрелом в ногу»

Загреб, 19 ноября. Решение о замораживании сертификации газопровода «Северный поток — 2» является деструктивным для отношений России и Евросоюза, уверены в хорватском издании Advance.

Европейские государства только пострадают от того, что Германия затягивает сертификационную процедуру в отношении российско-немецкого трубопровода. Как пишет автор статьи, Берлин осознанно хочет нарушить партнерство между Евросоюзом и Москвой.

«По утверждениям немецкой стороны, штаб-квартира компании, которая управляет новым газопроводом между Россией и Германией, должна находиться в Германии, а не в Швейцарии, как сейчас. В переводе это означает: Германия придумала аргумент, чтобы блокировать газопровод, тем самым выстрелив в ногу и себе, и всей Европе», — пишет журналист.

Отмечается, что Соединенные Штаты Америки уже в течение многих лет оказывали давление на ФРГ, чтобы закрыть газовый проект. При этом даже накануне фактического завершения строительства магистрали, Белый дом все равно продолжал гнуть свою линию. Как полагает хорватский колумнист, именно воздействием Вашингтона можно объяснить нынешнее поведение Германии.

Маршрут «Северный поток — 2» представляет собой газопровод с пропускной способностью в 55 млрд кубических метров в год. Он пролегает по дну Балтийского моря и соединяет Российскую Федерацию с Германией. Строительные работы были окончены в сентябре, а недавно немецкий регулятор заявил, что приостановил сертифицирование компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора проекта.