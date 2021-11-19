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Олег Рой презентует новый мультсериал на крупнейшем анимационном форуме в Японии

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 15:15
Общество
Олег Рой презентует новый мультсериал на крупнейшем анимационном форуме в Японии
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 19 ноября. Писатель Олег Рой готовится покорять новые мировые высоты с детским проектом «Волшебная лавка Есении». Релиз мультсериала состоится на форуме SIGGRAPH ASIA 2021 в Токио, сообщила пиар-директор Анна Кружель.

Рой прославился среди взрослой аудитории благодаря романам, однако он также стоит за крупной империей индустрии детского контента. Он подарил маленьким зрителям популярные мультсериалы «Дракоша Тоша», «Супер Мяу» и «Джинглики» — шоу, которое недавно пополнило каталог стриминг-сервиса Netflix.

Новый проект Роя получит презентацию в Японии в рамках крупнейшего анимационного форума SIGGRAPH ASIA 2021 в декабре. Писатель покажет анимационное 3D-шоу «Волшебная лавка Есении». Над мультсериалом трудилась СКА «Петербург» с прицелом на международную арену — проект создавался сразу на русском и английском языке. Всего запланировано 52 эпизода по семь минут. Сериал покажет приключения волшебницы Есении и ее друга, плюшевого мишки Шмяка.

Кроме того, компания Great Frame, с которой сотрудничает Рой, представит на форуме сразу несколько предстоящих премьер. Так, гости мероприятия увидят материалы шоу «Мульти-Сити», «Очкарики», «Сердце взаймы» и «Мечтатели» — писатель принимал участие в разработке каждого сериала.

Ранее британская звезда детской литературы Джоан Роулинг осталась без внимания на фоне 20-летия первого фильма про Гарри Поттера. Писательницу не пригласили на съемки спецэпизода, приуроченного к юбилею картины.

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