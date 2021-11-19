Киев, 19 ноября. Украина нарывается на крупные неприятности продавливая на высшем уровне идею лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН.

Таким мнением со своими подписчиками поделился украинский журналист Анатолий Шарий, комментируя очередную попытку высшего руководства Украины поднять этот вопрос на высшем уровне. В частности, он отметил, что накануне некий грамотей на канале Офиса президента «Дом» предложил новую схему «антироссийской операции» в Организации объединенных наций. Никому неизвестный политолог предложил ввести через Генассамблею обязывающую резолюцию, с помощью которой члены Совета безопасности большинством голосов могли бы обойти вето страны, которая ведет войну.

Сам пропагандист Зеленского признал, что такую схему будет непросто провернуть, а Шарий доступно объяснил почему. Блогер напомнил, что война с РФ существует только в неадекватных заявлениях украинских чиновников. Россия войну не объявляла, да и Украина тоже боится это сделать, так как тут же придется прекратить с соседом все торговые отношения, что оставит страну без газа, угля, нефтепродуктов и вообще огромного перечня жизненно важной продукции и ресурсов.

Журналист признал, что прецеденты с ограничивающей резолюцией уже были. К примеру, одну из таких — «Единство в пользу мира» ввели во время Корейской войны, когда СССР наложил вето на решение ввести миротворческий контингент ООН в Корею. К этой мере за всю историю прибегали лишь десять раз, но не всегда успешно. Так, резолюция, касающаяся действий Израиля в Палестине, не произвела никакого эффекта. Тель-Авив просто отмел неудобное для себя решение Совбеза. Россия и Китай вполне обоснованно придерживаются неизменной позиции, выступая против ограничения права вето.

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По словам Шария, в последнее время Киев пытается нащупать еще одну лазейку. Нынешний постпред Украины в ООН Кислица регулярно призывает к реформированию главного устава организации, настаивая на том, что со дня основания и соответственно принятия устава мир сильно изменился. К примеру, в уставе до сих пор членом Совета безопасности значится СССР, тогда как Советского Союза давно не существует. Россия занимает свое место как правопреемница. Кислица также часто заикается об искусственном образовании СССР.

«Тем самым дипломаты толкают Украину к новой зраде, потому что, если это было искусственное образование, которое не было наделено (по нынешней то западной истории точно) никакими юридическими полномочиями, возникает масса опасных вопросов. Можно задаться вопросом о присоединении Крыма к УССР, других огромных территорий особенно на Западной Украине. И лучше бы этими вопросами никто не задавался. Лучше бы тихо помалкивать, не выдавая таких диких вещей, что, мол, СССР не имел право на существование», — раскритиковал украинских дипломатов Шарий.

Еще одна «идея» Кислицы и его шефов в Киеве — не использовать право вето, если речь идет о преступлениях против человечности. Но эта инициатива в случае реализации может больно ударить в первую очередь по самой Украине и по ее «лучшему другу» — США. В своих многочисленных «операциях по насаждению демократии» в отдельных странах американцы совершили массу военных преступлений. Да и с Украиной не все так гладко. Активность того же Кислицы обратит лишнее внимание на преступления украинских военных.

«Был бы Зеленский поумнее, он бы понял, что могут осуждаться и действия праворадикалов в Донбассе. Ведь именно из-за этого Украина отказывается ратифицировать Римский статут. Стоит только это сделать, как Россия завалит исками международный трибунал по преступлениям против человечности в Донбассе. А реформа устава ООН такого порядка может обязать Киев принять, наконец, этот статут и сразу же отправиться в Гаагу. Резюмируя — глупая украинская дипломатия с утроенной силой роет яму всей майданной верхушке, пытаясь реализовать глупую мечту о лишении России права вето в Совбезе. Или хотя бы ограничении. Этим глупым мечтам не суждено сбыться, но себе Украина на пути к недосягаемому нагадит изрядно, как и всей стране», — подвел неутешительный для украинской власти итог Анатолий Шарий.

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