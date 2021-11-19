Игра против всех: почему имперские амбиции Эрдогана могут оставить Турцию ни с чем

Провокация с картой «тюркского мира», преподнесенной в подарок президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, вскрыла имперские амбиции ближневосточного политика. Такой точки зрения придерживается экс-сенатор и глава Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı 8.Zirvesi münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etmiş, esasen ve gıyaben Türkiye Cumhurbaşkanı’na “Milli Şuur Nişanı”nı Türk milletinin layık gördüğünü samimiyetle paylaşmıştır. pic.twitter.com/J6WuCZeEwx — Ahmet Yiğit Yıldırım (@ayyildirim1) November 13, 2021

На днях руководитель «Партии националистического движения» (ПНД) Девлет Бахчели подарил Эрдогану карту «тюркского мира». На ней Турция, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия отмечены красным цветом, оранжевым обозначены некоторые государства Балканского полуострова, часть Ирана, южные регионы России (Северный Кавказ, Крым, Кубань, Ростовская область), а также значительная часть Сибири и западная Монголия. Желтым цветом выделены Алтай, Якутия и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.

В легенде карты не уточняется, что обозначают эти цвета.

Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. pic.twitter.com/OOLtsXsRFj — MHP (@MHP_Bilgi) November 17, 2021

Примечательно, что подарок был сделан сразу после саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), который состоялся в Стамбуле. В состав этой структуры входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркменистан и Венгрия. На прошедшем саммите было принято решение переименовать ССТГ в Организацию тюркских государств (ОТГ).

На мероприятии была утверждена концепция тюркского мира в период до 2040 года, в которой обозначены цели и планы на ближайшие годы. В новом «Видении», в частности, говорится об общей идентичности как об «источнике культурного богатства». При этом, по словам Эрдогана, существование ОТГ, как и ее функции, не должно никого беспокоить.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств переименован в Организацию тюркских государств https://t.co/51NGG5n6hB pic.twitter.com/GbiyXXdEpP — Sultan Dosaliev (@SultanDosaliev) November 12, 2021

В целом гиперактивная политика турок проявляется как на постосманском пространстве — Турция оккупировала часть Сирии, перебросила тысячи наемников в Ливию, занимается произволом в Ираке — так и в районах так называемого «тюркского мира», где усиление собственного влияния реализуется Анкарой за счет экономических, культурных и военных программ.

• مركز STRATFOR ينشر الخريطة المتوقعة لمناطق النفوذ التركي ???????? في 2050

• تطلق عليه الصحافة الأمريكية ???????? اسم “وكالة المخابرات المركزية في الظل” أو الوجه المخصخص لـ CIA

• معظم خبراء المراكز ضباط وموظفون سابقون في الاستخبارات CIA

• أردوغان بنفسه متفاجئ من الخريطه pic.twitter.com/kJhuBCesfh — الدفاع العربي Defense Arab (@defensearab) February 12, 2021

По мнению Франца Клинцевича, Эрдоган строит ложные оценки и, сфотографировавшись рядом с картой, «подставил» самого себя.

«Я думаю, что против него была осуществлена провокация, в результате которой было вскрыто его страстное желание восстановить Османскую империю и вернуть свои владения, но это же затрагивает интересы огромного количества стран, в том числе и России. С другими странами, я не знаю, может, что-то и получится, но с Россией он обломает зубы и потеряет все», — сказал собеседник ФАН.

Экс-сенатор считает, что столь активной, порой даже агрессивной, политикой Анкары движут как внутренняя элита страны, так и личные амбиции действующего турецкого лидера. И кулуарные разговоры, и действия Эрдогана подтверждают этот факт.

«Наверно, ничего плохого нет, когда лидер страны хочет сделать свою страну сильнее, крепче и больше. Важно другое — это ведь затрагивает интересы других стран и входит с ними в противоречие. В данном случае это затрагивает интересы России», — уверен руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Так, политик привел в пример союз Турции и Азербайджана, когда на кону оказалась территория Армении. Это, утверждает он, противоречит интересам Москвы, ведь РФ заинтересована в хороших отношениях как с Баку, так и с Ереваном.

«У них (турок — Прим. ред.) амбиции остаются. Они пытаются обмануть всех, играть со всеми. Но мы же знаем, что спецслужбы Турции — фактически филиал Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Они так работали, работают и будут работать. Многие подставы — это проект совместной работы», — считает собеседник ФАН.

В частности, эксперт напомнил, что, несмотря на множество противоречий во внешней политике, между Москвой и Анкарой сохраняется экономическое взаимодействие. Однако провокации Турции могут навредить этому партнерству, что в перспективе больно ударит по самой республике.

«Сегодня Турция имеет хорошие взаимовыгодные отношения с Россией. Но большой вопрос, кто проиграет больше, если эти экономические отношения с ними потеряем. Я считаю, что игра такого крайне высокого профессионала, как Эрдоган — смелого и решительного — на грани фола, на краю обрыва. Все так или иначе может привести к тому, что эта игра сорвется. И делать ему этот срыв с Россией я бы не рекомендовал», — отметил экс-сенатор.

Федеральное агентство новостей /

В какой-то мере, считает экс-член Совета Федерации, история с картой стала шутливым, однако весьма красноречивым моментом, ярко характеризующим настроения в политическом истеблишменте Турции.

«В каждой шутке есть доля шутки», — предупредил Клинцевич.

Политик добавил, что неограниченные амбиции Эрдогана в Закавказье и Средней Азии могут привести к эскалации напряженности, которая вполне способна повлечь за собой военные столкновения. В результате этих событий, считает собеседник ФАН, может закончиться существование целого ряда народов, в частности Армении.

«Сегодня мало кто говорит об этом открыто, но конфликты на армяно-азербайджанской границе — это в том числе и результат провокаций Турции, которая все время создает такие условия. Поездка нашего министра обороны [Сергея] Шойгу, его открытый разговор с министрами обороны Армении и Азербайджана — это тот момент, который в открытой форме говорит о нашей озабоченности и незаинтересованности в существовании конфликта со странами, с которыми у нас братские и дружественные отношения», — сказал эксперт.

В то же время Франц Клинцевич напомнил, что Турция со своими неоосманскими и пантюркистскими амбициями не учитывает и даже игнорирует интересы государств постсоветского пространства. Россия же пытается предупредить все стороны об этих опрометчивых шагах, заключил эксперт.