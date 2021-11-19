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Стоимость нефти Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 15:09
Экономика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Москва, 19 ноября. Мировые цены на нефть демонстрируют падение примерно на 3%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 2,95%, до 78,84 доллара за баррель. Ниже отметки в 79 доллара за «бочку» показатель опустился впервые с 4 октября 2021 года.

Стоимость январских фьючерсов на WTI тем временем сокращается на 2,79%, до уровня 76,22 доллара за баррель.

Падению котировок поспособствовали сообщения, что США в своих намерениях по борьбе с инфляцией и высокими ценами на топливо обратились к крупнейшим странам-импортерам нефти, таким как Китай, Индия, Япония и Южная Корея, с призывом начать продавать нефть из своих стратегических резервов.

Тем не менее, Индия уже отказалась от такого предложения. Об этом сообщил министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури.

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