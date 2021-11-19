Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 17:53
17:51
Общество
У сельского и винного туризма в России появились перспективы развития, как в Италии
17:50
Спорт
Сборная России опустилась на 34-е место в обновленном рейтинге ФИФА
17:50
Происшествия
Полиция задержала подростков за снимок с обнаженными гениталиями на фоне Спаса на Крови
17:49
Общество
Новые автобусы из России вышли на маршруты в Донецке
17:48
Происшествия
Сотрудница частной клиники украла онкопрепараты на 1 млн рублей в Подмосковье
17:43
Политика
Мария Бутина: Совет при президенте РФ готовит обращение в ООН о нарушениях прав и свобод в США
17:42
Политика
Байден передаст свои полномочия вице-президенту Харрис на время анестезии в больнице
17:33
Весь мир
СМИ: Министр Армии США запретила повышать и награждать офицеров, не привитых от COVID-19
17:33
Весь мир
Иордания столкнулась с пугающим ростом эксплуатации детского труда
17:32
Происшествия
В Бразилии поймали бандитов, подменявших говядину кониной в ресторанах
Все новости

Иордания столкнулась с пугающим ростом эксплуатации детского труда

Весь мир
Иордания столкнулась с пугающим ростом эксплуатации детского труда
Федеральное агентство новостей  / 

Амман, 19 ноября. Финансируемое Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) общество «Ровад Альхаир» заявило о резком увеличении количества несовершеннолетних жителей Иордании, вовлеченных в трудовую деятельность. Эта тенденция, остающаяся общей для всего региона, вызвала серьезное беспокойство организации.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в проблеме детского труда в Иордании, а также выявила причины стремительного ухудшения ситуации в данной области.

Неофициальная статистика

Последнее государственное исследование на тему детского труда проводилось в Иордании в 2016 году — тогда были выявлены 76 тысяч работающих несовершеннолетних (из населения в 9,45 млн человек). Сейчас, по мнению директора Иорданской службы охраны труда Ахмада Аввада, это число колеблется в районе 150 тысяч (при населении в 10,71 млн человек). Схожей оценки придерживается и «Ровад Альхаир».

В качестве одной из главных предпосылок к сложившейся ситуации выступает продолжающееся падение уровня экономического благосостояния населения, что лишь усугубилось с приходом пандемии COVID-19. Уровень безработицы среди молодежи Иордании достиг 53,7% (при общем уровне в 24,8%). За последние 17 лет население королевства почти удвоилось, что оказало давление на системы социальной поддержки и способствовало росту нерегулируемого сектора экономики.

Что толкает несовершеннолетних на работу

«Самая главная причина детского труда — это условия жизни семей. Когда они ухудшаются, дети бросают школу и интегрируются на рынок труда в раннем возрасте. Условия жизни большинства иорданцев сейчас именно ухудшаются», — отметил Аввад.

Около 60% несовершеннолетних работают в тяжелых и опасных условиях: с механизмами, тяжелыми грузами, в нездоровой окружающей среде и с переработками.

В качестве одного из примеров «Ровад Альхаир» приводит историю 15-летней девушки Разан из деревни вблизи города Эр-Русайфа. Она бросила школу, когда ее отец потерял работу из-за эпидемии, и стала помогать матери в шитье одежды ради покрытия расходов семьи. В то же время она была отдана замуж в соответствии с традициями своей общины.

Общество отмечает, что психологическое состояние девушки оставляло желать лучшего: она «проявляла признаки печали, чувствовала себя в опасности и боялась будущего», а ее родители чувствовали себя виноватыми.

Другой пример — 15-летний юноша Ахмад из деревни Абу Сайя также близ Эр-Русайфы. Он собирает и продает металлолом, вырученные деньги тратит на содержание трех младших братьев и сестер.

«Я иду и собираю объедки, все, что могу найти. Эта работа тяжела и утомительна. Я выполняю ее пешком, поэтому мне приходится нести на себе все, что я нахожу. Работаю один, без чьей-либо помощи», — рассказал он сотрудникам «Ровад Альхаир».

Дочерняя организация ЮНИСЕФ отметила усталость, истощение, неуверенность в себе и отсутствие чувства безопасности у юноши, добавив, что его «трудовой день» длится около 12 часов.

С декабря «Ровад Альхаир» оказывает финансовую поддержку более чем 400 детям в районе Эр-Русайфы, однако это лишь ничтожная часть нуждающихся. Проблема конкретно этого города и его окрестностей заключается в высокой плотности населения (7 300 человек на квадратный километр): низкая стоимость жизни привлекает сюда палестинских, сирийских и иракских беженцев.

Жить и умереть на свалке: почему ЮНИСЕФ обеспокоен расширением детского труда в Иордании
commons.wikimedia.org / روخو / CC BY-SA 3.0

Это обстоятельство обусловило рост свалок и заводов на окраинах города, к которым и стягиваются дети. Они роются в кучах мусора в надежде найти что-нибудь пригодное для продажи или быта: цветные металлы, стеклянные бутылки, картонные коробки. Они проводят дни, а то и недели, живя среди отходов, питаясь просроченной пищей и вдыхая пары горящего пластика. Здесь же из них сколачиваются «банды», среди которых наблюдается насилие.

«Основной причиной детского труда является бедность. Здесь высокая численность населения, дешевая рабочая сила и никакого надзора. Никто не следит, никто не проверяет. Этот район изолирован от людей», — сказал Ахмад аль-Баттат, глава «Ровад Альхаир».

С допущения государства

Директор общества добавил, что на свалках «правят бал» местные подрядчики, которые не желают привлечения внимания правительства к горам мусора. Когда прибывают проверки, хозяева полигонов просто велят детям спрятаться. Так было и с благотворительной организацией — поначалу ее представители просто не могли обнаружить обитавших здесь несовершеннолетних.

Отдельно отмечается, что дети зачастую агрессивно настроены по отношению к обществу. Когда «Ровад Альхаир» открыл специализированный центр помощи, первые пришедшие дети прихватили с собой ножи, так как не были уверены в том, что это место для них безопасно.

«Мы обнаружили, что у детей много проблем с питанием. У них проблемы с почками, потому что они не пьют достаточно воды. Они страдают от проблем с желудком, потому что работают много часов и питаются испорченными продуктами, которые попадают на свалки. Периодически на полигонах случаются пожары из-за солнечных лучей, что подвергает детей воздействию ядовитых паров. Некоторые из них там же и умирают, но вы не обнаружите их тела среди всего этого мусора», — отметила Ханин Хасан Мухаммад, советник по защите детей в «Ровад Альхаир».

Безусловно, основной предпосылкой к складыванию подобной ситуации является бедность, однако определенный вес имеют и местные социальные нормы. Зачастую дети бросают школу в девятом классе и ищут себя в трудовой деятельности.

Дело в том, что по укоренившимся представлениям иорданского населения мальчик по достижении 14 или 15 лет должен идти на работу, чтобы доказать окружающим, что он мужчина. В 10 лет считается нормальным ходить на свалку вместе с отцами.

Положение усугубляется слабостью социальных институтов, призванных опекать растущее поколение. Школы, по крайней мере в городе Эр-Русайфа, переполнены — в классах могут находиться по 50 детей. При этом многие ученики живут достаточно далеко от образовательных учреждений, и некоторые семьи не могут позволить себе полное покрытие транспортных расходов.

В микрорайонах нет элементарных детских площадок. Когда благотворительное общество создало подобную, дети попытались разобрать ее по частям и продать.

«Представьте себе: маленькие дети не знают, как играть на детской площадке. К чему они привыкли, так это к свалке, на которой они работают», — сказал Аль-Баттат.

Впрочем, деятельность «Ровад Альхаир» по обучению детей и их финансовой поддержке не проходит бесследно. Так, один из опекаемых мальчиков придя в центр обозначил в качестве главной цели своей жизни должность начальника свалки. Однако через некоторое время он заявил, что хочет стать инженером, чтобы возвести мусоросжигательный завод.

Угроза детям — угроза государству

Если дети вынуждены расти в условиях нужды, а большая часть их времени затрачивается на поиск средств к выживанию, то в долгосрочной перспективе это нанесет тяжелый удар по стране, в которой они живут. Если человек всю сознательную жизнь обитает на свалке, то он не сможет создать семью, получить образование и производить товары и услуги, которые обогащают государство. Не имея перспектив для выхода «в жизнь», они являются резервуаром для криминального мира, что обрекает их на короткое, опасное для общества и безрадостное существование.

Благотворительные общества могут лишь немного смягчить эту проблему, в то время как реальный выход из этой ситуации способно предложить лишь государство. Прежде всего, корни этой беды уходят в безработицу: если ее «задавить», то у взрослых появятся средства для содержания семей, что обеспечит свободное время детям. Для интересной и полезной траты этого времени необходимо возведение новых школ, детских центров, а также элементарных игровых площадок. Это потенциально долгий, дорогой и трудозатратный путь, однако легких способов борьбы с нависшей опасностью нет.

Ситуация в Иордании является не единственным свидетельством того, что бедность государства и населения бьет в первую очередь по семьям, а во вторую — в долгосрочной перспективе — по самой стране. С аналогичной проблемой столкнулся и Ирак, где треть населения находится в нужде и эксплуатация несовершеннолетних является постыдной частью нормы.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Иордания столкнулась с пугающим ростом эксплуатации детского труда
иордания детский труд
Комментировать