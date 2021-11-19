Иордания столкнулась с пугающим ростом эксплуатации детского труда

Амман, 19 ноября. Финансируемое Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) общество «Ровад Альхаир» заявило о резком увеличении количества несовершеннолетних жителей Иордании, вовлеченных в трудовую деятельность. Эта тенденция, остающаяся общей для всего региона, вызвала серьезное беспокойство организации.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в проблеме детского труда в Иордании, а также выявила причины стремительного ухудшения ситуации в данной области.

Неофициальная статистика

Последнее государственное исследование на тему детского труда проводилось в Иордании в 2016 году — тогда были выявлены 76 тысяч работающих несовершеннолетних (из населения в 9,45 млн человек). Сейчас, по мнению директора Иорданской службы охраны труда Ахмада Аввада, это число колеблется в районе 150 тысяч (при населении в 10,71 млн человек). Схожей оценки придерживается и «Ровад Альхаир».

#Childlabour on the rise among Jordan's most vulnerable

'Deteriorating' economic conditions in the kingdom have forced thousands more children into hazardous work, including living in a rubbish dump.https://t.co/YQSIYz8nes — sinbad (@sinbad_W) November 18, 2021

В качестве одной из главных предпосылок к сложившейся ситуации выступает продолжающееся падение уровня экономического благосостояния населения, что лишь усугубилось с приходом пандемии COVID-19. Уровень безработицы среди молодежи Иордании достиг 53,7% (при общем уровне в 24,8%). За последние 17 лет население королевства почти удвоилось, что оказало давление на системы социальной поддержки и способствовало росту нерегулируемого сектора экономики.

Что толкает несовершеннолетних на работу

«Самая главная причина детского труда — это условия жизни семей. Когда они ухудшаются, дети бросают школу и интегрируются на рынок труда в раннем возрасте. Условия жизни большинства иорданцев сейчас именно ухудшаются», — отметил Аввад.

Около 60% несовершеннолетних работают в тяжелых и опасных условиях: с механизмами, тяжелыми грузами, в нездоровой окружающей среде и с переработками.

В качестве одного из примеров «Ровад Альхаир» приводит историю 15-летней девушки Разан из деревни вблизи города Эр-Русайфа. Она бросила школу, когда ее отец потерял работу из-за эпидемии, и стала помогать матери в шитье одежды ради покрытия расходов семьи. В то же время она была отдана замуж в соответствии с традициями своей общины.

Unemployment Rate in Jordan decreased to 24.80 percent in the second quarter of 2021 from 25 percent in the first quarter of 2021. https://t.co/vABL1R12xx pic.twitter.com/icEjatDDWv — Trading Economics (@tEconomics) October 26, 2021

Общество отмечает, что психологическое состояние девушки оставляло желать лучшего: она «проявляла признаки печали, чувствовала себя в опасности и боялась будущего», а ее родители чувствовали себя виноватыми.

Другой пример — 15-летний юноша Ахмад из деревни Абу Сайя также близ Эр-Русайфы. Он собирает и продает металлолом, вырученные деньги тратит на содержание трех младших братьев и сестер.

«Я иду и собираю объедки, все, что могу найти. Эта работа тяжела и утомительна. Я выполняю ее пешком, поэтому мне приходится нести на себе все, что я нахожу. Работаю один, без чьей-либо помощи», — рассказал он сотрудникам «Ровад Альхаир».

Дочерняя организация ЮНИСЕФ отметила усталость, истощение, неуверенность в себе и отсутствие чувства безопасности у юноши, добавив, что его «трудовой день» длится около 12 часов.

С декабря «Ровад Альхаир» оказывает финансовую поддержку более чем 400 детям в районе Эр-Русайфы, однако это лишь ничтожная часть нуждающихся. Проблема конкретно этого города и его окрестностей заключается в высокой плотности населения (7 300 человек на квадратный километр): низкая стоимость жизни привлекает сюда палестинских, сирийских и иракских беженцев.

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Это обстоятельство обусловило рост свалок и заводов на окраинах города, к которым и стягиваются дети. Они роются в кучах мусора в надежде найти что-нибудь пригодное для продажи или быта: цветные металлы, стеклянные бутылки, картонные коробки. Они проводят дни, а то и недели, живя среди отходов, питаясь просроченной пищей и вдыхая пары горящего пластика. Здесь же из них сколачиваются «банды», среди которых наблюдается насилие.

«Основной причиной детского труда является бедность. Здесь высокая численность населения, дешевая рабочая сила и никакого надзора. Никто не следит, никто не проверяет. Этот район изолирован от людей», — сказал Ахмад аль-Баттат, глава «Ровад Альхаир».

С допущения государства

Директор общества добавил, что на свалках «правят бал» местные подрядчики, которые не желают привлечения внимания правительства к горам мусора. Когда прибывают проверки, хозяева полигонов просто велят детям спрятаться. Так было и с благотворительной организацией — поначалу ее представители просто не могли обнаружить обитавших здесь несовершеннолетних.

UNICEF and Rowad Alkhair are implementing Quick Impact Projects for the most vulnerable children in Jordan. A donation of caravans for extra classroom space and furniture means that children living in the remote area between Ma’an and Aqaba can continue their education. ???? pic.twitter.com/NOISZU0PCa — UNICEF Jordan (@UNICEFJordan) October 9, 2020

Отдельно отмечается, что дети зачастую агрессивно настроены по отношению к обществу. Когда «Ровад Альхаир» открыл специализированный центр помощи, первые пришедшие дети прихватили с собой ножи, так как не были уверены в том, что это место для них безопасно.

«Мы обнаружили, что у детей много проблем с питанием. У них проблемы с почками, потому что они не пьют достаточно воды. Они страдают от проблем с желудком, потому что работают много часов и питаются испорченными продуктами, которые попадают на свалки. Периодически на полигонах случаются пожары из-за солнечных лучей, что подвергает детей воздействию ядовитых паров. Некоторые из них там же и умирают, но вы не обнаружите их тела среди всего этого мусора», — отметила Ханин Хасан Мухаммад, советник по защите детей в «Ровад Альхаир».

Безусловно, основной предпосылкой к складыванию подобной ситуации является бедность, однако определенный вес имеют и местные социальные нормы. Зачастую дети бросают школу в девятом классе и ищут себя в трудовой деятельности.

Дело в том, что по укоренившимся представлениям иорданского населения мальчик по достижении 14 или 15 лет должен идти на работу, чтобы доказать окружающим, что он мужчина. В 10 лет считается нормальным ходить на свалку вместе с отцами.

Child labor violates young people’s fundamental rights.



Find out how Sadeen and Aisha in Za’atari refugee camp, Jordan are working to put an end to it ????️.



Visit our new country page for more on what we do in #Jordan->https://t.co/4lw4jvA35x pic.twitter.com/AkEoUSrlfq — War Child Holland (@WarChildHolland) November 1, 2021

Положение усугубляется слабостью социальных институтов, призванных опекать растущее поколение. Школы, по крайней мере в городе Эр-Русайфа, переполнены — в классах могут находиться по 50 детей. При этом многие ученики живут достаточно далеко от образовательных учреждений, и некоторые семьи не могут позволить себе полное покрытие транспортных расходов.

В микрорайонах нет элементарных детских площадок. Когда благотворительное общество создало подобную, дети попытались разобрать ее по частям и продать.

«Представьте себе: маленькие дети не знают, как играть на детской площадке. К чему они привыкли, так это к свалке, на которой они работают», — сказал Аль-Баттат.

Впрочем, деятельность «Ровад Альхаир» по обучению детей и их финансовой поддержке не проходит бесследно. Так, один из опекаемых мальчиков придя в центр обозначил в качестве главной цели своей жизни должность начальника свалки. Однако через некоторое время он заявил, что хочет стать инженером, чтобы возвести мусоросжигательный завод.

Угроза детям — угроза государству

Если дети вынуждены расти в условиях нужды, а большая часть их времени затрачивается на поиск средств к выживанию, то в долгосрочной перспективе это нанесет тяжелый удар по стране, в которой они живут. Если человек всю сознательную жизнь обитает на свалке, то он не сможет создать семью, получить образование и производить товары и услуги, которые обогащают государство. Не имея перспектив для выхода «в жизнь», они являются резервуаром для криминального мира, что обрекает их на короткое, опасное для общества и безрадостное существование.

Благотворительные общества могут лишь немного смягчить эту проблему, в то время как реальный выход из этой ситуации способно предложить лишь государство. Прежде всего, корни этой беды уходят в безработицу: если ее «задавить», то у взрослых появятся средства для содержания семей, что обеспечит свободное время детям. Для интересной и полезной траты этого времени необходимо возведение новых школ, детских центров, а также элементарных игровых площадок. Это потенциально долгий, дорогой и трудозатратный путь, однако легких способов борьбы с нависшей опасностью нет.

Our cash transfers to families in Jordan,Iraq,Lebanon,Palestine,Yemen&Turkey are a lifeline & action against child labor. #NoChildLabour pic.twitter.com/nJGpa9MG7Y — Action Against Hunger - Middle East (@ACF_MiddleEast) June 12, 2017

Ситуация в Иордании является не единственным свидетельством того, что бедность государства и населения бьет в первую очередь по семьям, а во вторую — в долгосрочной перспективе — по самой стране. С аналогичной проблемой столкнулся и Ирак, где треть населения находится в нужде и эксплуатация несовершеннолетних является постыдной частью нормы.