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Жительницу Новосибирска внесли в черные списки банков из-за петербургской тезки
Происшествия
Жительницу Новосибирска внесли в черные списки банков из-за петербургской тезки
pixabay.com  /  TBIT

Новосибирск, 19 ноября. На протяжении года жительница Новосибирска из-за блокировки своих счетов в банке не может оплачивать услуги ЖКХ, детсада и ипотеку, сообщает KazanFirst.

В бесправном положении девушка оказалась из-за бюрократического казуса. Специалисты УФССП объяснили ей, что ее данные есть на портале «Госуслуги», а так как злостная нарушительница из Петербурга не пользуется сервисом, в черный список должников случайно внесли неправильную информацию.

В итоге жительнице Новосибирска продолжают приходить квитанции о штрафах за нарушение ПДД в Петербурге, хотя она даже не водит машину. Восстановить справедливость пообещали в Федеральной службе судебных приставов.

Ранее ФАН рассказал, каким образом судебные приставы Юрьев-Польского района Владимирской области отыскали должника, который не выплатил своему ребенку полагающиеся по закону алименты на сумму порядка 150 тысяч рублей.

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приставы блокировка счета
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