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Орлов прокомментировал слова Карпина о возможном уходе из сборной

Спорт
Орлов прокомментировал слова Карпина о возможном уходе из сборной
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Евгения Авраменко

Санкт-Петербург, 19 ноября. Телекомментатор Геннадий Орлов высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России. По его словам, специалист должен сам определиться со своим будущим в национальной команде. 

Орлов выразил мнение, что Карпину не хватает уверенности в себе и своих действиях. Он напомнил, что в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу» наставник сборной говорил искренне.

«Надо быть уверенным в себе. Тренер должен знать, что делать. А когда тренер растерялся, то это уже не тренер. Он должен быть уверенным в себе», — сказал комментатор.

По словам Орлова, болельщики и журналисты не участвуют в назначениях, поэтому Российский футбольный союз (РФС) и Карпин должны сами найти решение.

«Я даже не хочу говорить, будет он дальше тренировать или нет — пусть сам Карпин принимает решение, пусть решает РФС, потому что мы же не участвуем в назначениях. А теперь мы даже не можем советовать, что и как», — подчеркнул он.

Напомним, после поражения в матче с Хорватией (0:1) в рамках решающего матча отборочного турнира ЧМ-2022 Карпин заявил, что находится в раздумьях по поводу необходимости руководить сборной перед стыковыми матчами.

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Все новости / Спорт / Орлов прокомментировал слова Карпина о возможном уходе из сборной
футбол Валерий Карпин Геннадий Орлов
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