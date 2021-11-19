Повышение МРОТ, увеличение и изменение правил получения пособий, будут ли новые 10 тыс. рублей

Превышающая расчетные показатели инфляция заставляет российские власти принимать серьезные меры для поддержки населения. В пятницу стало известно, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки, предусматривающие повышение в России минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Президентские поправки будут рассмотрены законодателями уже на следующей неделе.

Ранее Владимир Путин на совещании по социальным вопросам заявил, что заложенный в проекте бюджета уровень индексации прожиточного минимума в 2,5% недостаточен, поскольку значительно отстает от текущей инфляции.

«Конечно, этого недостаточно: такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы», — подчеркнул президент.

Глава государства предложил в 2022 году увеличить прожиточный минимум на 8,6% — до 12 654 рублей. Таким образом, для трудоспособного населения ежемесячный прожиточный минимум в будущем году составит 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

МРОТ также будет проиндексирован на 8,6% и составит 13 890 рублей.

«Это на тысячу рублей больше, чем сегодня», — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что к размеру МРОТ привязаны многие социальные выплаты, которые тоже будут увеличены.

Какие выплаты вырастут в 2022 году вместе с ростом МРОТ

Как напоминают «Известия», к МРОТ привязаны все выплаты на детей: от рождения до трех лет; от трех до семи лет и от восьми до 17 лет. Кроме того, от величины МРОТ зависят минимальные выплаты по больничному листу.

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Как изменятся правила начисления выплат на детей и пособий на малоимущих

Минтруд в 2022 году меняет правила назначения пособий малоимущим, а также выплат на детей от трех до семи лет. Изменения делаются «в пользу» граждан, претендующих на помощь. Проект постановления Минтруда анализируют «Известия».

Напомним, с 1 апреля прошлого года при назначении пособия применяется комплексная оценка нуждаемости. Речь идет о назначении пособий малоимущим, совокупные доходы которых ниже регионального прожиточного минимума. По этим же критериям назначается пособие на детей от трех до семи лет. В перечень критериев входит так называемый имущественный ценз и правило нулевого дохода. Эти критерии введены, чтобы помощь доходила до реальных малоимущих, которых стараются отделить от тех, кто сознательно не хочет официально устраиваться на работу, но претендует на господдержку.

Имущественный ценз предполагает достаточно большой объем собственности, которым может обладать семья, претендующая на пособия. Это квартира, жилой дом, дача, земельный участок, гараж, автомобиль, мотоцикл, трактор, лодка и так далее. При этом перечень имущества, которым может обладать претендующая на пособие семья, постоянно расширяется. Согласно новым правилам, которые вступят в действие в 2022 году, в него включат собственность, находящуюся в розыске или под арестом, а также имущество, приобретенное на средства господдержки.

Кроме того, региональные власти смогут назначать пособия на детей от трех до семи лет по месту жительства даже при отсутствии регистрации. Также изменится оценка доходов семьи. По предложению Минфина при расчете доходов не будут учитываться региональные и муниципальные субсидии на приобретение недвижимости, средства передвижения, налоговые вычеты, гранты, субсидии и другие поступления, имеющие целевой характер.

Напомним, претендовать на господдержку могут домохозяйства, в которых средний доход на каждого члена семьи не превышает региональный прожиточный минимум.

Изменения также коснутся правила нулевого дохода. Правило нулевого дохода было введено, чтобы отделить людей, реально нуждающихся в господдержке, от тех, кто не хочет работать. Если человек показывает нулевой доход без уважительной причины, это может стать основанием для отказа ему в пособии. Согласно правилам, пособие может быть назначено, только если у взрослых членов семьи есть хотя бы какой-то заработок. Отсутствие заработка должно быть по уважительной причине: уход за ребенком или инвалидом, служба в армии, а — по новым правилам — еще и беременность на сроке более 12 недель. Беременные женщины могут быть освобождены от правила нулевого дохода и по другим основаниям.

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Выплатят ли россиянам новые 10 тысяч рублей

Ранее в соцсетях и некоторых СМИ появилась информация, что, возможно, россиянам в ближайшее время снова выплатят по 10 тысяч рублей. Отметим, в конце лета такая сумма была единовременно выплачена на детей-школьников для подготовки к учебному году (об этой и других выплатах напоминает инфографика ФАН). Оформить такую выплату можно было только один раз, подав заявление не позднее 31 октября.

Однако некоторые родители решили, что вскоре придет еще одна такая выплата, и даже попытались подать соответствующие заявления. Но власти разъяснили, что это не так.

«Повторно оформить данную выплату нельзя», — сообщает Primpress со ссылкой на ПФР.

Те, кто по каким-то причинам не оформил первую выплату в срок до 31 октября, получить ее не смогут: срок подачи заявлений продлеваться не будет.

О возможности новой единовременной выплаты в преддверии Нового года пока информации нет. Тем не менее эксперты допускают, что такая мера поддержки населению может быть оказана.