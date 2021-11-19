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Оператор украинской ГТС заявил о невозможности сертификации Nord Stream 2 AG

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 14:53
Экономика
Оператор украинской ГТС заявил о невозможности сертификации Nord Stream 2 AG
Федеральное агентство новостей

Киев, 19 ноября. Компания «Оператор ГТС Украины» считает сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода «Северный поток — 2» невозможной. Об этом заявила менеджер украинской компании Ольга Белькова.

Федеральное сетевое агентство Германии 16 ноября уведомило «Газпром» и других участников проекта «Северный поток — 2» о приостановке сертификации. Как объяснил регулятор, сертифицировать Nord Stream 2 AG можно лишь после того, как она будет организована в юридической форме в соответствии с нормами законодательства ФРГ. Для этого необходимо создать дочернее предприятие в Германии, которое станет владельцем и оператором газопровода. Кроме того, Nord Stream 2 AG должна получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора для соответствия требованиям Третьего энергопакета ЕС. Европейское законодательство запрещает заниматься транспортировкой ресурсов добывающим компаниям.

«Наша позиция состоит в том, что ни Nord Stream 2 AG, ни немецкая дочерняя компания не могут и не должны быть сертифицированы как независимый оператор газотранспортной системы. И мы будем на этом настаивать», — заявила Белькова, добавив, что создание дочерней структуры не изменит ситуацию, поскольку поставщиком газа остается «Газпром».

Тем временем цены на газ продолжают оставаться на сверхвысоком уровне. Стоимость фьючерса на европейской бирже составляет около 1000 долларов за тысячу кубометров. Аналитик Наталья Мильчакова ранее в беседе с ФАН заявила, что котировки голубого топлива продолжат расти с приходом зимы на континент.

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