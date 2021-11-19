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Культовый медиапроигрыватель Winamp вернется в новом виде

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 14:52
Технологии
Культовый медиапроигрыватель Winamp вернется в новом виде
wikipedia.org  /  MMuzammils/CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 19 ноября. Универсальный медиапроигрыватель Winamp, впервые увидевший свет 7 июня 1997 года и утративший официальную поддержку производителя в 2018 году, готовится вернуться на рынок в обновленном виде. Он уже успел обзавестись новыми сайтом и логотипом.

Медиаплеер Winamp, являвшийся одним из самых популярных инструментов для воспроизведения мультимедийных файлов, мог похвастаться поддержкой широкого количества форматов файлов, удобным интерфейсом и анимированными визуальными эффектами.

Развитие медиаплеера остановилось на версии 5.5 в 2007 году. В 2018 году в Сеть «слили» так и не вышедшую версию Winamp 5.8, после чего разработчик добавил ее на сайт проигрывателя. С тех пор новых официальных обновлений не было.

Совсем другая ситуация наблюдается с американской компанией Microsoft, которая продолжает обновлять свою операционную систему Windows 10 даже после выхода новой оболочки.

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обновление winamp медиаплеер
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