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МИД Украины ждет от президента Болгарии опровержения слов о российском Крыме

Политика
МИД Украины ждет от президента Болгарии опровержения слов о российском Крыме
wikipedia.org  /  SergKh78 / CC BY-SA 4.0

Киев, 19 ноября. Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Болгарии в Киеве после слов президента республики Румена Радева о российском Крыме. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

МИД Украины подтвердил, что ждет от президента Болгарии опровержение его слов о Крыме. Радев назвал полуостров российским во время предвыборных теледебатов 18 ноября, отмечает местное издание «Гордон».

«В министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев», — говорится в сообщении пресс-службы.

Киев счел высказывания президента Радева по Крыму «некорректными и недопустимыми». В МИД уточнили, что слова главы Болгарии не способствуют развитию «добрососедских отношений» двух стран.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина ранее предложила ввести санкции против президента Украины Владимира Зеленского. Общественница обратила внимание на преследование соотечественников со стороны политика.

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