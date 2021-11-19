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Захарова в ответ на призывы Столтенберга напомнила о последствиях амбиций НАТО

Армия
Захарова в ответ на призывы Столтенберга напомнила о последствиях амбиций НАТО
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 19 ноября. НАТО регулярно совершает нападки на Россию, хотя милитаристские амбиции западного блока не раз приводили к трагическим последствиям, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Так она ответила на слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Ранее он призывал Москву действовать «прозрачнее», так как Брюссель «наблюдает» за ее оборонными возможностями.

«Если он все это наблюдает, то действия прозрачны, а если они непрозрачны, то и наблюдать было бы нечего», — сказала на это Захарова.

В то же время она указала на лицемерие Альянса, чьи «имперские замашки» спровоцировали десятки конфликтов и разрушали целые государства.

Ранее Столтенберг заявил о возможности размещения ядерного оружия в Восточной Европе. При этом, как сообщает RT, генсек НАТО сказал, что продолжает верить в возможность диалога с Россией.

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россия нато захарова мид рф столтенберг
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