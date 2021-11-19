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Уколы для диабетиков избавили Пугачеву от лишнего веса

Шоу-бизнес
Уколы для диабетиков избавили Пугачеву от лишнего веса
instagram.com  /  @alla_orfey

Москва, 19 ноября. Певица, пожелавшая остаться анонимной, раскрыла секрет похудения многих звезд отечественного шоу-бизнеса, в том числе артистки Аллы Пугачевой. По ее словам, нет никакой магии. Все дело в уколах от датских ученых.

Многие звезды демонстрируют свои преобразившиеся формы. Они уверяют, что отличного результата добились благодаря спорту и диете. Однако источник издания «Собеседник.ру» опроверг это. Как утверждает певица, пожелавшая остаться анонимом, артисты применяют препарат, который помогает им быстро сбрасывать лишний вес. Интересно, что чудо-лекарство совсем недорогое.

«Весь российский шоу-бизнес сейчас сидит на уколах, которые изначально были разработаны учеными из Дании как средство для диабетиков. Но потом все обратили внимание, что благодаря этим уколам стремительно уходит вес. Причем, в короткий срок», — раскрыла секрет знаменитостей собеседник издания.

По ее словам, после укола забывается обо всем вредном, не хочется сладкого и мучного. Кроме того, после попадания препарата в организм сокращается аппетит, а вместе с ним и размер желудка.

Многие поклонники Примадонны оставляют ей тысячи комплиментов касательно ее внешнего вила. Звезда заметно похудела и похорошела. Некоторые полагают, что дело не только в похудении, но и в большой любви ее супруга Максима Галкина.

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пугачева диета похудение
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