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19FortyFive: США хотят обезопасить военные аэродромы с помощью новой системы RADAS

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 14:46
Армия
19FortyFive: США хотят обезопасить военные аэродромы с помощью новой системы RADAS
wikipedia.org  /  U.S. Air Force / Public Domain

Вашингтон, 19 ноября. Американские военные разрабатывают систему под названием RADAS, которая позволит оценивать нанесенный аэродромам ВВС США ущерб и оперативно восстанавливать их в случае войны с Россией или Китаем.

В публикации американского издания 19FortyFive говорится, что «Система быстрой оценки ущерба аэродрому» (RADAS) использует небольшие беспилотники, с помощью которых можно проводить оценку состояния взлетно-посадочных полос на аэродромах после нападения противника, передает «ПолитРоссия».

«С ее помощью можно определить минимальную рабочую поверхность аэродрома для безопасного взлета или посадки самолетов», – сообщил программист проекта из 36-й эскадрильи гражданского строительства Райан Инглиш.

19FortyFive: США хотят обезопасить военные аэродромы с помощью новой системы RADAS
wikipedia.org / U.S. Department of Defence / Public Domain

Отмечается, что США хотят обезопасить военные аэродромы с помощью новой системы. Кроме того, использование RADAS существенно ускорит процесс ремонта поврежденных объектов инфраструктуры ВВС США.

«Военным приходится самим ходить или ездить по поврежденной взлетно-посадочной полосе. Они могут пострадать от неразорвавшихся боеприпасов или подвергнуться токсическому воздействию взорвавшихся. Но в случае RADAS всю работу выполняет беспилотник», – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что попытка ракетного нападения на Россию закончится для США настоящей катастрофой. Китайские эксперты посоветовали ВВС США даже в теории не рассматривать попытку удара по российской территории.

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