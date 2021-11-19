Украина вскоре может лишиться половины запасов газа

Киев, 19 ноября. Киев может начать закупать газ по новым маршрутам, чтобы сохранить приемлемые резервы, считают аналитики международного ценового агентства Argus Media. Об этом пишет «Прайм».

Ценовое агентство Argus Media решило спрогнозировать, каким образом будет развиваться ситуация с газовыми запасами на Украине на фоне растущих котировок энергоносителей и изменения отношений между различными странами по политическим причинам.

Отмечается, что сейчас наибольшей эффективностью для Украины обладает газоизмерительная станция «Будинце» на границе со Словакией, по которой проходит по 27 млн кубометров топлива в сутки. Остальные каналы поставок уже не могут предложить значительные объемы.

Один из прогнозов специалистов гласит, что с ноября по сентябрь следующего года в стране уровень потребления будет равняться максимуму, зафиксированному на протяжении прошлых пяти лет при запасах к октябрю следующего года в 9,5 млрд «кубов». При увеличенном спросе на голубое топливо, уровень запасов уже к 1 апреля может достичь всего 5,1 млрд кубических метров, полагают аналитики.

«Развитие событий сильно зависит от того, насколько холодной будет зима и жарким — лето. А это непредсказуемо», — делится своим мнением старший аналитик инвестиционного банка «Синара» Кирилл Бахтин.

Как считает гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов, в один момент Украина может попросту начать забирать газ из труб, при этом указывая, что «Газпром» не делал заявок. Холдинг заявит о пропаже топлива, а Киев начнет отрицать исчезновение.

Основные украинские теплоэлектростанции испытывают нехватку угля, либо находятся в процессе планового ремонта. Примерно 10% всех производств занимаются выработкой электроэнергии.