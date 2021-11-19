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Грузинский омбудсмен Ломджария сообщила о заболевании мозга у Саакашвили

Политика
Грузинский омбудсмен Ломджария сообщила о заболевании мозга у Саакашвили
Федеральное агентство новостей  /  Петро Панч

Тбилиси, 19 ноября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили имеет серьезное заболевание, заявила местный омбудсмен Нино Ломджария. По ее словам, речь идет о проблемах с мозгом.

Политика арестовали первого октября и поместили в тюрьму города Рустави. Саакашвили на родине является фигурантом нескольких уголовных дел. Сразу после задержания экс-президент объявил голодовку, однако позже был вынужден отказаться от нее. Народный защитник Грузии Нино Ломджария сообщила о заболевании мозга у бывшего главы государства.

«Михаила Саакашвили нужно незамедлительно перевести в функционально работающую и имеющую большой опыт полипрофильную клинику, так как есть высокая вероятность развития эпилептического статуса или комы, что может привести к летальному процессу», — добавила омбудсмен в Facebook.

Ранее политик передал через адвокатов обращение к США с просьбой о помощи. По словам экс-президента, он нуждается в защите и назвал возможный отказ Вашингтона ужасным сигналом.

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саакашвили грузия болезнь
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