Россиянка Петросян первой в истории исполнила четверной риттбергер на соревнованиях

Пермь, 19 ноября. Российская фигуристка Аделия Петросян первой в истории женского одиночного катания исполнила прыжок четверной риттбергер на соревнованиях.

Этот элемент судьи зачли россиянке в ходе исполнения произвольной программы на этапе Кубка России, который проходит в Перми.

В начале ноября подопечная Этери Тутберидзе исполнила на тренировке четверной флип. В текущем сезоне 14-летняя Петросян выиграла этап юниорской серии Гран-при в Любляне и получила право выступить в финале Гран-при, который пройдет с 9 по 12 декабря в Осаке.

Ранее тренер Александр Жулин предложил добавлять возрастным фигуристкам баллы за возраст. Такую идею он озвучил после выступления 24-летней Елизаветы Туктамышевой на канадском Гран-при.