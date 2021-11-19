Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 14:54
14:52
Технологии
Культовый медиапроигрыватель Winamp вернется в новом виде
14:49
Политика
МИД Украины ждет от президента Болгарии опровержения слов о российском Крыме
14:49
Армия
Захарова в ответ на призывы Столтенберга напомнила о последствиях амбиций НАТО
14:49
Общество
Вице-премьер Голикова призвала россиян вакцинироваться от COVID-19 перед Новым годом
14:47
Шоу-бизнес
Уколы для диабетиков избавили Пугачеву от лишнего веса
14:46
Шоу-бизнес
Певица Гулькина рассказала о последнем разговоре с пострадавшей при пожаре Хлебниковой
14:46
Армия
19FortyFive: США хотят обезопасить военные аэродромы с помощью новой системы RADAS
14:45
Экономика
Украина вскоре может лишиться половины запасов газа
14:44
Происшествия
Группа противников QR-кодов ворвалась в здание Роспотребнадзора в Волгограде
14:44
Общество
Москва стала лидером среди городов России по коллективному иммунитету к COVID-19
Все новости

Россиянка Петросян первой в истории исполнила четверной риттбергер на соревнованиях

Спорт
Россиянка Петросян первой в истории исполнила четверной риттбергер на соревнованиях
Prt Scr youtube.com  /  Первый канал

Пермь, 19 ноября. Российская фигуристка Аделия Петросян первой в истории женского одиночного катания исполнила прыжок четверной риттбергер на соревнованиях. 

Этот элемент судьи зачли россиянке в ходе исполнения произвольной программы на этапе Кубка России, который проходит в Перми.

В начале ноября подопечная Этери Тутберидзе исполнила на тренировке четверной флип. В текущем сезоне 14-летняя Петросян выиграла этап юниорской серии Гран-при в Любляне и получила право выступить в финале Гран-при, который пройдет с 9 по 12 декабря в Осаке.

Ранее тренер Александр Жулин предложил добавлять возрастным фигуристкам баллы за возраст. Такую идею он озвучил после выступления 24-летней Елизаветы Туктамышевой на канадском Гран-при.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Россиянка Петросян первой в истории исполнила четверной риттбергер на соревнованиях
спорт фигурное катание аделия петросян
Комментировать