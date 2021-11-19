В Росгвардии Челябинской области обосновали право охранников ТРК проверять паспорта и QR-коды

Челябинск, 19 ноября. Представитель регионального управления Росгвардии подполковник полиции Артем Шмидт объяснил полномочия охранников в ТРК или ресторанах.

Ужесточение антикоронавирусных ограничительных мер, включая введение режима QR-кодов, Шмидт прокомментировал в ходе специальной пресс-конференции. Касаясь скептического отношения многих челябинцев к процедуре обязательного предъявления паспортов и QR-кодов при посещении ТРК, ресторанов и прочих мест притяжения людей, Шмидт напомнил, что охранник в своих действиях ориентируется на законы, инструкции, а также на локальные акты организации, в которой он работает, сообщает «Полит74.RU».

По словам Шмидта, охранники являются должностными лицами, уполномоченными на осуществление определенного рода услуг, объем которых определяется договором с заказчиком. При этом собственники ТРК сами устанавливают правила пропускного режима, которым охранник обязан следовать. Это относится и к проверке паспортов и QR-кодов. Иными словами, если заказчик уполномочил охранника проверять документы, то это делается на законных основаниях.

Ранее ФАН сообщал, что руководство торгово-развлекательного комплекса (ТРК) в Красноярском крае объявило о поиске кандидатов на выполнение функции проверяющего QR-коды у посетителей торгового центра.