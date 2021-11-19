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Шойгу доложил Путину об итогах патрулирования ВКС РФ и ВВС Китая в Японском море

Армия
Шойгу доложил Путину об итогах патрулирования ВКС РФ и ВВС Китая в Японском море
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 19 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об итогах совместной миссии дальней авиации ВКС РФ и ВВС Китая в Японском море.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, доклад был озвучен на совещании главы государства с постоянными членами Совбеза РФ.

«Согласно докладу, самолет Су-35С российских ВКС обеспечил истребительское сопровождение стратегических бомбардировщиков. Управление самолетами в воздухе осуществлялось с самолета радиолокационного дозора и наведения А-50У», — сообщил официальный представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что патрулирование осуществлялось в строгом соответствии с международными нормами. Нарушений воздушного пространства других стран не было.

Ранее экипажи самолетов Су-34 выполнили элементы сложного пилотажа в небе над Южным Уралом. Кроме того, как передает RT, всего за сутки ВКС РФ сопроводили шесть самолетов-разведчиков НАТО у границ страны.

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