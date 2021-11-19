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Пользователи столкнулись с «синим экраном смерти» после обновления Windows 11

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 14:32
Технологии
Пользователи столкнулись с «синим экраном смерти» после обновления Windows 11
microsoft.com  /  Microsoft

Москва, 19 ноября. Обновление операционной системы Windows 11 может спровоцировать появление BSoD — одной из самых неприятных ошибок в работе компьютеров. Microsoft подтвердил наличие проблемы.

Новое крупное обновление Windows 11 с самого начала получило прохладный прием со стороны пользователей. Поводом для недоверия к операционной системе послужили ошибки разработки. Так, несколько пользователей столкнулись с появлением «синего экрана смерти» (BSoD). Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

Ошибка появилась на компьютерах, оснащенных процессорами Intel Core и Atom. Кроме того, с багом столкнулись владельцы звуковых драйвер SST. Представители Microsoft подтвердили эту информацию и посоветовали обновить драйвер звуковой карты для устранения проблемы.—

Microsoft готовится снизить частоту обновлений для Windows 10 на фоне появления следующей операционной системы. Так, новинки для предыдущей ОП будут выходить не чаще раза в год.

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компьютер обновление windows 11
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