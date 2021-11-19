Представители «Эха Москвы» отказались пройти лингвистическую экспертизу по иску Пригожина

Санкт-Петербург, 19 ноября. Представители радиостанции «Эхо Москвы» отвергли предложение суда пройти лингвистическую экспертизу по иску предпринимателя Евгения Пригожина, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Заседание по иску бизнесмена к журналисту Виктору Шендеровичу, ЗАО «Эхо Москвы» и радиостанции состоялось 19 ноября в Приморском районном суде Петербурга. Соответствующий иск предприниматель подал в суд на фоне защиты чести и достоинства, а также компенсации причиненного морального вреда.

Во время судебного заседания адвокат Шендеровича повторил ранее озвученную позицию о том, что все сделанные его подопечным заявления в отношении Пригожина являются личным мнением, сформированным исключительно из публикаций в СМИ.

«В подтверждение своих слов он представил комплексное заключение специалистов в сфере лингвистики. В целях опровержения вышеуказанной позиции, юристы истца представили альтернативное заключение специалистов в области лингвистики, опровергающие эти доводы. Отметим, сторона ответчиков отвергла предложение суда о назначении судебной лингвистической экспертизы по делу. Заседание перенесено на 10 декабря 2021 года», — сообщила пресс-служба «Конкорда».

Pr Scr vk.com / Пресс-служба компании Конкорд

Ранее пресс-служба компании сообщила, что сторонники Шендеровича вели несанкционированную видеосъемку во время заседания по иску петербургского бизнесмена. Судебный процесс проходил 11 октября на базе Приморского районного суда Петербурга.