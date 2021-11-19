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Лавров ответил шуткой на вступительную речь председателя ОБСЕ Линде

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 14:26
Политика
Лавров ответил шуткой на вступительную речь председателя ОБСЕ Линде
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 19 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров шутливо отреагировал на вступительное слово своей шведской коллеги и действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Линде.

Стороны проводят переговоры и обсуждают подготовку к заседанию Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Встреча состоится 2 и 3 декабря в Стокгольме. Линде семь минут произносила вступительную речь, а Лавров — всего две. После окончания выступления председателя ОБСЕ российский министр ответил ей шуткой.

«Вы еще не все сказали, что хотели?» — отметил глава МИД России.

Ранее Сергей Лавров встретился с верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств Кайратом Абдрахмановым. Стороны рассмотрели проблемы русскоговорящих людей на Украине.

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