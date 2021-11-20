Финансовый эксперт Хорошев рассказал, как добиться вложений инвесторов в свой бизнес

С каждым годом инвесторы становятся более избирательными в выборе бизнеса для вложения средств. Как компании оценить свои возможности при привлечении займов, рассказал Роман Хорошев, основатель краудлендинговой платформы JetLend.

Любой финансовый институт, перед тем как принять решение о финансировании проекта, будет оценивать риски возврата или невозврата денег. И компания, которая обращается в банк или к краудлендинговой платформе за займом, должна оценить свои возможности, а после этого убедить кредиторов в том, что будет исправно обслуживать долг и полностью его вернет.

По словам эксперта, многое зависит от того, для каких целей компания привлекает средства.

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«Если вы привлекаете деньги в акционерный капитал, то самое главное — сделать так, чтобы стоимость ваших акций росла. В этом случае вы оцениваете компанию с точки зрения качества менеджмента, инновационности продукта, насколько она защищена от конкурентов, сможет ли вернуть вложенные деньги, какова рентабельность деятельности, что будет с ней через десять лет, — отметил Роман Хорошев. — Если же речь идет о долговом финансировании, задача упрощается. Здесь главное — вернет компания долг или не вернет».

Существует ряд показателей, которые дают четкий ответ на вопрос: может ли компания претендовать на займы? И можно перечислить ситуации, когда бизнес ни при каких условиях претендовать на стороннее финансирование не сможет. В первую очередь, говорит Роман Хорошев, это компании, которые ведут убыточную деятельность. Рассчитывать на деньги смогут только те, кто убедит кредиторов в своей способности быстро выйти на прибыль (причем подтвердить это реальным бизнес-планом) либо предоставит значимый залог.

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Он добавил, что к этой категории можно отнести и бизнес, который в течение нескольких лет показывает отрицательные результаты по прибыли и выручке. То есть отрицательный капитал, очень высокий долг, непрозрачная структура владения, скорее всего, станут причинами для отказа в кредите. Такой бизнес не может получить заем не только в банке, но и из других источников, включая инвестиционные платформы.

«В зависимости от риск-модели кредитора у него может сложиться ситуация, при которой один дефолтный кредит убьет доходность по десяти, а то и по пятнадцати хорошим кредитам. И это означает, что для кредитной организации стоимость ошибки по одному токсичному кредиту гораздо выше, чем выгода, получаемая от одного хорошего займа. И для нее лучше отказать не совсем благонадежным заемщикам, чем одобрить заем десяти таким клиентам, из которых девять выплатят, а один — нет», — комментирует эксперт.

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Во-вторых, практически нереально получить заем бизнесу, который имеет короткую историю. По статистике, большинство вновь открытых компаний в течение года закрываются.

«Причина может заключаться в сезонной цикличности. То есть если бизнес проработал три месяца в летний сезон, а лето — это главный период для получения выручки, то это не означает, что такой бизнес выживет зимой. Поэтому любое кредитное учреждение будет рассматривать срок существования бизнеса как значимый [фактор]», — поясняет Роман Хорошев.

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Третьей проблемной категорией эксперт назвал компании, основатели которых ранее уже не выплачивали кредит и теперь пытаются получить заем на третье лицо: жену, брата или просто подставных лиц. Ошибкой с их стороны было бы считать, что в Бюро кредитных историй не сохраняется информация о неисполненном обязательстве, так как по закону она содержится у регулятора не менее 20 лет.

«Они находятся между Сциллой и Харибдой, когда нужно, с одной стороны, вернуть уже одолженные деньги, с другой — не подвести новых кредиторов», — говорит Роман Хорошев.

Он также отметил, что речь в данном случае идет не о бизнесе как таковом, а о его владельцах или бенефициарах компании.

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Если же говорить о позициях инвесторов при выборе бизнеса для финансирования, то они бывают двух типов, добавляет эксперт. Те, которые вкладываются в долговые инструменты, и те, которые приобретают доли в компании или становятся ее акционерами. Первый тип в целом ничем не отличается от банка, в частности, он берет залог, прежде всего ликвидную недвижимость. Второй тип внимательно изучает основателей, их опыт, энергию, смотрит: инвестировали ли они в бизнес собственные деньги.

Безусловно, подчеркивает эксперт, финансировать проблемные компании вряд ли будут и банки, и краудлендинговые платформы, которые, как правило, более лояльны к заемщикам. Но активное развитие финансового рынка в стране могло бы объективно облегчить положение компаний, которым срочно требуются деньги. Важными факторами тут Роман Хорошев считает рост конкуренции и увеличение количества индивидуальных предложений заемщикам.

«Если у потенциального заемщика есть возможность взять деньги в банке, выпустить облигации либо привлечь заем на инвестиционной платформе, он, безусловно, от этого выигрывает. Со своей стороны, инвестиционные платформы смогут создавать индивидуальный продукт под конкретного заемщика. Таким образом доступность кредитования повышается», — рассказывает основатель краудлендинговой платформы JetLend.

ФБА «Экономика сегодня» /

Что же касается заемщиков, то они сами должны прилагать усилия, чтобы исправить ситуацию.

«Я вижу большую проблему в том, что некоторые предприниматели ведут бизнес не очень честно, не выполняют обязательств. Ведь достаточно высокая процентная ставка формируется не просто так. В нее заложены риски контрагентов, риски всей финансовой системы. В России ставки для малого бизнеса — 15–20%, но надо не забывать, что безрисковая ставка составляет 7%. Если бы российские предприниматели начали более ответственно относиться к займам, риск в системе снизился бы кратно, а ставка могла бы упасть до 13–15%», — отмечает эксперт.

В пример он приводит Израиль, где ставки по кредитам бизнесу находятся в районе 3–6% годовых. Уровень просрочки в стране составляет менее 1%, и финансовые организации не слишком опасаются невозврата кредитов.

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Имеет значение также прозрачность бизнеса. Если же возникли проблемы, от них не нужно отворачиваться, нужно активно использовать реструктуризацию проблемных займов, чтобы кредитная история была чистой. По сути, важны два тренда, подчеркивает Роман Хорошев.

«Это рост конкуренции и повышение осознанности предпринимателей. Все это приводит к снижению стоимости финансирования и повышению его доступности. В России нужно развивать облигационный рынок и инвестиционные платформы», — заключает финансовый эксперт.

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