Певица Гулькина рассказала о последнем разговоре с пострадавшей при пожаре Хлебниковой

Эстрадная певица Наталья Гулькина узнала в шесть утра из новостей о том, что случилось с Мариной Хлебниковой. Она тут же отправила подруге сообщение, но до артистки оно не дошло. Обо всем этом звезда 90-х рассказала в беседе с ФАН.

В пятницу утром Гулькина узнала о пожаре в квартире Хлебниковой.

«Я сразу ей написала. Смотрю — одна галочка только, то есть не доставлено сообщение. И я понимаю, что телефон не в сети. И, видимо, в действительности случилась беда», — поделилась переживаниями певица.

Экс-солистка группы «Мираж» отметила, что лично не видела подругу несколько месяцев. Тем не менее они все время созванивались и были в курсе дел друг друга. По мнению Гулькиной, у Хлебниковой не было никакой депрессии.

vk.com / Наталия Гулькина

«Мы с ней созванивались две недели назад, когда у нее был день рождения, и я Марину поздравляла. Поболтали с ней, и она была в прекрасном настроении, все у нее было супер. И мы договорились встретиться. Но просто мы же все в беготне, как бешенные работаем. Поэтому мы с родственниками часто не видимся — не то что с подругами», — объяснила Наталья Гулькина.

При этом певица подчеркнула, что ей неприятно читать новости, которые сейчас распространяют о Марине Хлебниковой. Многое из того, что пишут, правдой не является. Ряд СМИ растиражировали информацию, что в крови певицы якобы был обнаружен алкоголь.

«Что только сейчас не пишут. Читаю это, и мозг взрывается — я просто офигеваю. И информации точной никакой нет», — подчеркнула Гулькина.

Накануне в квартире певицы Марины Хлебниковой на Ратной улице произошло возгорание. Сама певица в настоящий момент находится в НИИ имени Склифосовского в состоянии комы. По данным врачей, у нее диагностировано 20% ожогов лица, головы, груди и бедер. Дочь певицы Хлебниковой сообщила сотрудникам полиции, что незадолго до пожара артистка курила, стоя у окна, что и могло стать причиной возгорания.